Глава Рослесхоза рассказал о правилах безопасных выездов на шашлыки в лес

«В лесу можно делать всё что угодно, но строго с соблюдением правил безопасности. Они просты. Ключевое правило — думать, где ты разводишь костер и что поджигаешь», — рассказал Иван Советников.
Нельзя жечь траву, поджигать листву, напомнил он. Также нельзя разводить костры при сильном порывистом ветре. Не стоит делать этого в хвойных молодняках, под низкой кроной хвойных деревьев, так как они могут быстро вспыхнуть.
«Любителям шашлыка желательно использовать мангалы. А если вместо мангала у них кострище, оно должно быть окопано или обложено негорючим материалом», — подчеркнул глава Рослесхоза.
Нужно заранее приготовить ведро воды, чтобы затушить пламя. Нельзя оставлять после себя окурки, непотушенные костры.
«Это элементарные правила, которые известны каждому с детства. Но, к сожалению, год за годом у нас горят населенные пункты и поля лишь из-за того, что граждане игнорируют простейшие правила», — резюмировал Иван Советников.
В майские праздники, по его словам, все пожарные формирования переведены в режим повышенной готовности.
Лесные пожары уже зарегистрированы более чем в 70 регионах, сообщил глава Рослесхоза.