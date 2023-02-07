Финансовый аналитик рассказал о появлении новой мировой резервной валюты

«Все в мире зачесались и задали вопрос — кто следующий? Мало ли у Америки причин не вернуть деньги тому же Китаю, который враг Америки и угрожает Тайваню. Арабам не вернуть — тоже есть причины: там нет демократии и нарушаются права женщин. Латинской Америке не отдавать — легко! Достаточно там устроить заварушку, свергнуть власть, а затем не признать правительство», — сказал эксперт в беседе с «Абзацем».
После прецедента с Россией диверсифицировать резервы в пользу золота и юаня решили многие мировые центробанки. Всемирный банк сообщил в прошлом году, что ЦБ Бразилии в четыре раза увеличил долю китайского юаня в резервах.
Россия, Китай, Бразилия, Индия и Южная Африка являются лидерами в рамках БРИКС. Сейчас на страны коалиции приходится около 27% мировой поверхности суши, 43% населения земли и 26% мирового ВВП. В 2023 году разработают критерии для вступления в БРИКС новых государств, и к концу года союз может расшириться.
На вступление претендуют Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия и Турция, которые уже подали заявки. Членами БРИКС также хотят стать Алжир, Бангладеш, Индонезия, Мексика, Нигерия, Сирия, Таджикистан и Таиланд. Таким образом, вырисовывается довольно серьезный игрок на политической арене.
В планы объединения входит создание собственной валюты БРИКС. Это аналог евро, но валюта БРИКС не должна заменить валюты стран-участниц, а станет некой надвалютой, которая нужна для упрощения торговли, финансирования совместных межгосударственных проектов и снижения зависимости от доллара и евро в международных расчетах.
«Я считаю, что валюта БРИКС — идея жизнеспособная. Самое главное в этой истории — уговорить Китай. Было бы неплохо подтащить Аргентину, Перу, Чили и так далее. А если Мексику удастся подтащить, это будет хороший удар под дых американцам. А там уже и Африка подтянется», — пояснил Голубовский.
Эксперт высказал мнение, что валюта БРИКС вполне способна положить конец американской финансовой гегемонии. В этом заинтересованы все страны — участницы объединения, вынужденные сейчас конвертировать свои национальные валюты в доллары для международных транзакций.
Также финансовый аналитика отметил, что на авансцену заходит криптовалюта.
Для того чтобы избежать репатриации баксов в Америку — огромное же количество купюр, в основном стодолларовых, ходит по всему миру, — американцы введут цифровой доллар и скажут: бумажки отменяем. Думаю, такой вариант к 2025−2026 годам легко может случиться.
Дмитрий Голубовский финансовый аналитик
Эксперт допустил, что при введении цифрового доллара американские власти потребуют с держателей наличных денег документы, подтверждающие происхождение средств. Все те, кто не сможет доказать обоснованность владения, лишатся своих сбережений.
«Это потребуется для того, чтобы отсечь лишнюю денежную массу, которая не нужна самой американской экономике», — заключил эксперт.
Накануне профессор экономики Нуриэль Рубини заявил, что доллар может утратить свой статус мировой резервной валюты в ближайшие 10 лет на фоне противостояния США и Китая. Однако юань не сможет просто прийти на замену американской валюте, передает «Федеральное агентство новостей».
Еще среди угроз доллару Рубини назвал цифровые валюты, а также платежные системы WeChat Pay и Alipay, выступающие альтернативами межбанковской системе Swift, пишет РИАМО.
По его мнению, разгорающийся конфликт Вашингтона и Пекина будет только сильнее влиять на «биполярность состояния» доллара как глобальной резервной валюты.
Ранее, 31 января, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с «Известиями» отметил тренд на постепенное снижение гегемонии доллара в мире, поскольку США в последние годы стали излишне часто злоупотреблять его положением, практикой санкций и конфискаций активов.
В результате многие страны в интересах собственной же безопасности стали активнее регулировать свои торговые дисбалансы в собственных же валютах. Это дает им независимость от потенциальных угроз и наказаний со стороны США.
18 января министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед аль-Джадаан заявил, что страна готова проводить расчеты за поставки нефти в валютах, отличных от доллара США.