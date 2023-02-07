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15:57 (мск), источник: Известия

Аналитик спрогнозировала поведение курса рубля

В динамике курса рубля на следующей неделе серьезных изменений не ожидается. Об этом 7 февраля рассказала «Известиям» аналитик УК «Альфа-Капитал» Юлия Мельникова.

ЦБ: $ 70.8924   +0.29 € 75.9087   -0.13 ММВБ: $ 71.0900   +0.14 € 76.0325   -0.26
Источник: Reuters

Эксперт предположила, что ослабление рубля было связано с тем, что с 5 февраля вступило в силу европейское эмбарго на импорт российской нефти и нефтепродуктов, которое создает давление на рубль из-за ожиданий снижения экспортных доходов.

Кроме того, Мельникова добавила, что отмена правила об обязательной продаже валюты является смягчением указа президента РФ Владимира Путина. В феврале 2022-го экспортеры обязаны были продавать 80% валютной выручки, напомнила она.

«Но уже в мае норму скорректировали до 50%, а еще через несколько месяцев, в июне, это правило и вовсе отменили, с тех пор объем продаваемой валюты определялся правительственной комиссией по инвестициям и ЦБ РФ. Таким образом, последнее видоизменение, скорее, связано с необходимостью снижения навеса предложения на рынке», — объяснила она.

Как следует из опубликованных данных на сайте Мосбиржи, в 14:11 7 февраля $1 достиг 70,8 рубля, €1 — 75,8 рубля.

Доллар от TradingView

Ранее, 1 февраля, партнер Capital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям», что базовый сценарий предполагает, что в феврале курс доллара США по отношению к рублю сохранится в диапазоне 68−70 рублей за $1.

Телеканал CBS 28 мая прошлого года назвал рубль самой эффективной валютой в мире в 2022-м.

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