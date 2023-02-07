15:57 (мск), источник: Известия
Аналитик спрогнозировала поведение курса рубля
В динамике курса рубля на следующей неделе серьезных изменений не ожидается. Об этом 7 февраля рассказала «Известиям» аналитик УК «Альфа-Капитал» Юлия Мельникова.
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Эксперт предположила, что ослабление рубля было связано с тем, что с 5 февраля вступило в силу европейское эмбарго на импорт российской нефти и нефтепродуктов, которое создает давление на рубль из-за ожиданий снижения экспортных доходов.
Кроме того, Мельникова добавила, что отмена правила об обязательной продаже валюты является смягчением указа президента РФ Владимира Путина. В феврале 2022-го экспортеры обязаны были продавать 80% валютной выручки, напомнила она.
«Но уже в мае норму скорректировали до 50%, а еще через несколько месяцев, в июне, это правило и вовсе отменили, с тех пор объем продаваемой валюты определялся правительственной комиссией по инвестициям и ЦБ РФ. Таким образом, последнее видоизменение, скорее, связано с необходимостью снижения навеса предложения на рынке», — объяснила она.
Как следует из опубликованных данных на сайте Мосбиржи, в 14:11 7 февраля $1 достиг 70,8 рубля, €1 — 75,8 рубля.
Ранее, 1 февраля, партнер Capital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям», что базовый сценарий предполагает, что в феврале курс доллара США по отношению к рублю сохранится в диапазоне 68−70 рублей за $1.
Телеканал CBS 28 мая прошлого года назвал рубль самой эффективной валютой в мире в 2022-м.