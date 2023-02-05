Европа ввела эмбарго на российские нефтепродукты. Что это значит

В воскресенье, 5 февраля, вступило в силу эмбарго на поставки российских нефтепродуктов (бензина, дизеля, керосина, нафты и мазута) в Евросоюз, на который приходилось 42% от общего экспорта этого сырья из России. Исторически они занимали примерно столько же — около 40% — импорта в ЕС.
По оценкам Международного энергетического агентства, экспорт нефтепродуктов из России в 2022 году составил 2,85 млн барр. в сутки (около 142 млн т за весь год), из них на ЕС приходилось 1,2 млн барр. в сутки.
Два месяца назад, 5 декабря 2022 года, вступило в силу эмбарго на поставки российской нефти в ЕС (33% российского экспорта по итогам 2021 года). Одновременно с ним Евросоюз и G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) установили потолок цен на российскую нефть, поставляемую в третьи страны, на уровне $60 за баррель. Аналогичный потолок был определен и для нефтепродуктов: для премиальных (нафты, дизеля, бензина и керосина) на уровне $100, а на продукцию, которая продается с дисконтом (мазут), — $45. Эта мера включает запрет для страхования и финансирования танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше согласованного потолка цен.
«Вместе с G7 мы вводим потолок цен в отношении этой продукции, лишая Россию доходов, но обеспечивая стабильность глобальных энергетических рынков», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Как эмбарго отразится на экспорте России
В ответ на европейское эмбарго российские власти заявили, что не будут поставлять нефть и нефтепродукты в те страны, которые присоединятся к ценовому потолку. В конце 2022 года президент Владимир Путин издал соответствующий указ. «Цель понятна наших геополитических оппонентов и противников — ограничить доходы российского бюджета, но мы не теряем ничего от этого потолка. Потерь для российского ТЭКа и для экономики бюджета нет — никаких потерь нет, потому что мы по этим ценам и продаем», — говорил он.
Вице-премьер Александр Новак допускал, что в начале 2023 года добыча нефти может сократиться примерно на 500−700 тыс. барр. в сутки, или на 5−7%. В январе она снизилась лишь на 0,4%, с 10,9 млн барр. до 10,86 млн барр. в сутки, сообщала газета «Коммерсантъ». Но согласно прогнозу, заложенному в бюджет, добыча нефти в России в 2023 году упадет на 8,4%, до 490 млн т (9,8 млн барр. в сутки). А эксперты консалтинговой компании Kept (бывшая КПМГ) прогнозируют, что падение может быть на 10−15%, до 455−485 млн т.
Как это скажется на бюджете
Прогнозы по добыче нефти в целом соответствуют новому бюджетному правилу, которое заработало с 2023 года и при определении базовых нефтегазовых доходов исходит из добычи 9,5 млн барр. в сутки (около 470 млн т), но оно предполагает равновесную цену Urals в $60. При достижении этих показателей доходы бюджета должны составить 8 трлн руб., «все, что будет выше, — в “кубышку”, — говорил министр финансов Антон Силуанов. Но под влиянием потолка цен дисконт Urals к Brent стал увеличиваться, в итоге средняя цена российской эталонной марки, по данным Минфина, снизилась с $66,47 за баррель в ноябре 2022 года до $50,47 в декабре, а в январе 2023 года составила уже $49,48.
По данным Argus Media, России уже удалось перенаправить значительную часть поставок нефти из Европы в Азию: в январе 2022 года, до начала военного конфликта на Украине, на поставки в ЕС приходилось 85% общего объема морских поставок нефти эталонной марки Urals (5,16 млн из 6 млн т), а в сентябре лишь 24% (1,78 млн из 7,4 млн т).
Индия увеличила закупки Urals с нуля в начале года до более 40% к началу осени, а Турция — с менее чем 5 до 21%. По данным Bloomberg, к декабрю 2022 года доля Азии в закупках российской нефти почти удвоилась, превысив 80%.
Но в отличие от поставок сырой нефти России не удастся так быстро переориентировать поставки нефтепродуктов, говорит старший аналитик инвестбанка «Синара» Кирилл Бахтин. В 2022 году экспорт нефтепродуктов постепенно перестраивался. Так, по данным Comtrade, например, в ноябре 2022 года Индия увеличила их закупки в пять раз, до 983,5 тыс. т, Китай — в три раза (до 677 тыс. т), а Бразилия, которая ранее почти не покупала такие товары в России, приобрела 151,7 тыс. т. Но все равно это значительно меньше, чем поставлялось в ЕС (3,08 млн т в ноябре).
К тому же танкерного флота для перевозки нефтепродуктов разного вида на новые рынки может быть недостаточно, замечает Бахтин (для них требуются танкеры меньшего размера, чем для перевозки нефти, и рынки в непосредственной близости). Основой российского рынка экспорта нефтепродуктов являются мазут и дизель, и ключевая проблема — найти необходимое количество среднетоннажных и малотоннажных судов, приспособленных для экспорта именно нефтепродуктов, ведь нефтяные танкеры для этого не подойдут, соглашается инвестиционный стратег «Алор Брокер» Павел Веревкин. Он предполагает, что сейчас такие суда покупаются в срочном порядке (компании это не комментируют), но никто точно не знает, хватит ли их. «Если судов хватит, то второе препятствие — это поиск рынков, ведь нужно уговорить зарубежных покупателей приобретать у нас теперь нефтепродукты, а не сырую нефть, а ведь второй вариант для них всегда был выгоднее», — предупреждает эксперт.
По оценкам «Синары», около половины объемов нефтепродуктов, которые российские компании поставляли в Евросоюз (0,6 млн из 1,2 млн барр. в сутки), не найдет новых рынков сбыта из-за инфраструктурных ограничений. В итоге банк прогнозирует снижение экспорта нефтепродуктов из России на 20% в 2023 году. «Специфика торговли нефтепродуктами, прежде всего в части их транспортировки, контрастирует с рынком сырой нефти, а география спроса на них более ограничена», — соглашается партнер Kept Максим Малков. По его словам, из-за этого общее падение добычи нефти может быть даже больше 15%
Что будет с переработкой нефти
В 2022 году производство нефтепродуктов в России выросло на 3%, до 272 млн т. В этом году, по оценкам российских властей, оно снизится более чем на 15%, до 230 млн т, сообщало агентство Reuters со ссылкой на официальные данные. Западные санкции окажут значительное влияние на экспорт нефтепродуктов и, следовательно, приведут к снижению их производства примерно на 15%, говорил агентству высокопоставленный российский чиновник. Но это, вероятно, приведет к увеличению экспорта сырой нефти, добавлял он.
«Дефицит рынков сбыта может привести к тому, что мазут и дизель сначала заполнят наши собственные хранилища, а потом переизбыток может теоретически привести к снижению производства бензина и дизеля (так как мазут образуется при производстве этих двух видов топлива), — рассуждает Веревкин. По его словам, увеличение экспорта высвобождаемой нефти, которая не пойдет на переработку, “имеет ограничения”: не все мощности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) можно просто перенаправить или остановить.
Бахтин также считает, что возможно перераспределение объемов экспорта с нефтепродуктов на сырую нефть, что «смягчит» снижение добычи. В январе 2023 года экспорт нефти в Китай вырос лишь с 0,8 млн барр. до 0,9 млн барр. в сутки, но лидерами роста стали Индия и другие азиатские страны (с 0,5 млн барр. до 1,4 млн барр. в сутки). «Для российских нефтяников во главе угла не сам физический объем экспорта, сколько выручка, которой могут помочь рост цен в связи с дефицитом нефтепродуктов и потенциально более высокий экспорт сырой нефти», — объясняет он.
Россия надеется восстановить экспорт нефтепродуктов со второй половины 2023 года за счет создания новых логистических цепочек, говорил источник Reuters в правительстве.
РБК направил запросы представителям Минэнерго и вице-премьера Александра Новака.
Кто из компаний пострадает сильней
На фоне европейского эмбарго и ограничения цен на российские нефтепродукты наиболее защищенными выглядят ЛУКОЙЛ и «Газпром-нефть», которые продают их большую часть на территории России, говорится в отчете «Синары». Исторически эти две компании были более активны на внутреннем рынке. Так, доля экспорта нефтепродуктов в страны дальнего зарубежья в общей выручке в 2021 году составила у ЛУКОЙЛа 8%, у «Газпром нефти» — 12%. У «Роснефти» — 18%, отмечает Бахтин.
«Сургутнефтегаз», получавший 30% совокупной выручки от экспорта нефтепродуктов, будет наиболее чувствителен к эмбарго, если высокие цены на продукцию НПЗ не смогут компенсировать потерю экспортных объемов, указано в отчете. РБК направил запросы в пресс-службы «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефти».
Но аналитики уверены, что сегмент переработки, скорее всего, продолжит извлекать выгоду из существенной разницы между стоимостью нефтяного сырья и ценами на нефтепродукты, поскольку без «адекватных инвестиций» мировые мощности НПЗ в последнее время сократились (например, в Евросоюзе на 0,7 млн барр. в сутки в 2021 году).
ЕС долгое время в значительной мере зависел от импорта российских нефтепродуктов, говорится в январском отчете банк HSBC. В 2021—2022 годах около половины европейского импорта дизельного топлива обеспечивала Россия. Перед вступлением в силу эмбарго компании ЕС нарастили закупки, стремясь пополнить запасы. В декабре 2022 года импорт дизтоплива ЕС из России достиг максимума в 0,7 млн барр. в день, указывает HSBC. Теперь Европе предстоит как-то заместить эти объемы. По мнению банка, среди потенциальных опций — Китай, Ближний Восток и США. Например, ОАЭ планирует увеличить поставки дизеля во Францию и Германию на 100 тыс. барр. в сутки в 2023 году, а Кувейт — на 50 тыс. барр., а также удвоить экспорт авиационного топлива, отмечает Bloomberg. Тем не менее, учитывая более длинные маршруты таких замещающих поставок стоимость этого вида топлива для европейцев может вырасти, предупреждают аналитики HSBC.
Тимофей Дзядко, Иван Ткачёв
При участии Маргариты Овсянниковой