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05:17 (мск), источник: Известия

Потеря налогового резидентства в России: как это работает и на что влияет

Статус налогового резидента в России не связан с гражданством или местом постоянной регистрации, существует только один критерий его наличия — время проживания в РФ в течение 12 месяцев. О том, как можно потерять налоговое резидентство и на что это влияет, «Известиям» рассказал адвокат Алексей Гавришев.

Источник: РИА "Новости"

На что влияет статус налогового резидента РФ

Статус резидента влияет на размер налоговой ставки. Согласно п. 3 ст. 224 Налогового кодекса (НК) РФ «Налоговые ставки», размер налоговой ставки составит 30% в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, которые не являются налоговыми резидентами страны.

Как происходит потеря налогового резидентства

По словам юриста, согласно п. 2 ст. 207 НК РФ «Налогоплательщики» налоговыми резидентами признаются лица, которые фактически находились на территории страны не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

«То есть если человек находился на территории России меньше 183 дней, то он теряет статус резидента. Исключениями из этого закона являются длительные командировки, такие как, например, у сотрудников органов государственной власти РФ, например у послов РФ, они физически не могут находится в стране нужное количество дней из-за особенностей своей работы», — пояснил Гавришев.

Исключениями также являются выезд заграницу на лечение или же для прохождения обучения. Более того, независимо от фактического времени нахождения в России налоговыми резидентами признаются российские военнослужащие, проходящие службу за границей.

Как потеря налогового резидентства сказывается на трудовых отношениях

С момента потери статуса резидента страны для работающих по договору гражданско-правового характера (ГПХ), работодатели будут удерживать не 13% от заработанной платы, а 30%, отметил адвокат.

Влияет ли налоговое резидентство на статус самозанятого

Гавришев подчеркнул, что в письме Минфина России «О лицах, применяющих налог на профессиональный доход (НПД)» сказано, что возможность применения налогоплательщиком специального налогового режима НПД не ставится в зависимость от наличия или отсутствия у налогоплательщика статуса налогового резидента Российской Федерации. То есть наличие резидентства не влияет на статус самозанятого.

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Как вернуть статус налогового резидента РФ

Статус налогового резидента Российской Федерации можно вернуть, написав заявление в Межрегиональную инспекцию ФНС России по централизованный обработке данных для подтверждения своего статуса налогового резидента.

С 1 января в России начал действовать единый налоговый платеж (ЕНП) — бизнес обязали выплачивать налоги, сборы и страховые взносы единым пополнением счета. До 2023 года это было на добровольной основе. Теперь все платежи будут поступать на единый налоговый счет. Налогоплательщик должен указывать только сумму, свой ИНН и ИНН и КПП получателя.

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