Рубль не отреагировал на решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%

Так, до публикации решения регулятора курс доллара находился на уровне на 72,99 рубля (-0,01%), а курс евро снижался на 0,82%, до 78,14 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
После публикации ЦБ доллар, согласно данным на 13:31 мск, оставался на отметке 72,99 рубля, евро по-прежнему торговался на уровне 78,14 рубля.
К 13:45 мск курс доллара на Московской бирже снижался на 0,09%, до 72,940 рубля, а курс евро — на 0,95%, до 78,05 рубля. В то же время индекс Мосбиржи находился на уровне 2 256,63 пункта (-0,26%), а долларовый индекс РТС терял 0,33%, опускаясь до 974,75 пункта.
Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании в очередной раз принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, но предупредил, что при усилении проинфляционных рисков оценит целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.