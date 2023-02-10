Огненные смерчи образовались в результате пожаров на юге Чили По меньшей мере 24 человека погибли в Чили в результате 260 лесных пожаров, охвативших центрально-южную зону этой страны
Фоторепортажи
26Финалистки конкурса «Мисс Вселенная»
20Землетрясение на юго-востоке Турции
Главное
Спецоперация на Украине
15:33 (мск), источник: ТАСС

Рубль не отреагировал на решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Курс рубля в ходе валютных торгов на Московской бирже в пятницу практически не отреагировал на решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, свидетельствуют данные торговой площадки.

ЦБ: $ 72.8949   +1.32 € 78.3223   +1.49 ММВБ: $ 73.0425   +0.04 € 78.0425   -0.58
Источник: Агентство «Москва»

Так, до публикации решения регулятора курс доллара находился на уровне на 72,99 рубля (-0,01%), а курс евро снижался на 0,82%, до 78,14 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.

После публикации ЦБ доллар, согласно данным на 13:31 мск, оставался на отметке 72,99 рубля, евро по-прежнему торговался на уровне 78,14 рубля.

К 13:45 мск курс доллара на Московской бирже снижался на 0,09%, до 72,940 рубля, а курс евро — на 0,95%, до 78,05 рубля. В то же время индекс Мосбиржи находился на уровне 2 256,63 пункта (-0,26%), а долларовый индекс РТС терял 0,33%, опускаясь до 974,75 пункта.

Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании в очередной раз принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, но предупредил, что при усилении проинфляционных рисков оценит целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Доллар от TradingView
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Почему в конце 1943 калмыков признали врагами народа и принудительно депортировали в Сибирь
Этим объяснялось, почему машины, прибывающие в Ленинград, проваливались реже, чем те, что выезжали из города
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЦБвалюта