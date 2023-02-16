04:06 (мск), источник: Известия
Шведский гамбит: на три фабрики IKEA в России нашли покупателя
Какие предприятия и как будут развивать эти заводы в стране.
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Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже заводов IKEA в России. Покупателями стали два крупных отечественных производителя мебели — компания «Слотекс» и изготовитель пиломатериалов «Лузалес». Оставленные IKEA мощности продолжат функционировать в стране, продукцию этих предприятий начнут реализовывать в отечественных розничных сетях. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Он отметил, что далее российская и шведская стороны должны будут провести сделку, ее сумма не раскрывается.
Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех заводов IKEA в России. Это произошло 15 февраля. Покупателями стали два крупных отечественных производителя — компания «Слотекс» (специализация — кухонные столешницы и фасады) и изготовитель пиломатериалов «Лузалес». Оставленные IKEA мощности продолжат функционировать в РФ, продукцию этих предприятий станут реализовывать в отечественных розничных сетях. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, отвечая на вопрос «Известий». Он заметил, что далее российская и шведская стороны должны будут провести сделку, ее сумма и параметры не раскрываются.
— Для нас важно, чтобы производства работали и развивались, были сохранены рабочие места. Новые собственники при необходимости могут рассчитывать на все возможные меры государственной поддержки, которые есть в арсенале Минпромторга, — подчеркнул Виктор Евтухов.
В иностранном офисе IKEA уже говорили, что надеются закрыть сделку в первом полугодии 2023-го. Компания указывала, что сначала ей необходимо пройти через правительственную комиссию и получить одобрение.
«Известия» направили запрос в шведский офис компании, а также в «Слотекс» и «Лузалес».
По данным СПАРК, единственным владельцем «Слотекса» с долей 100% является Светлана Осипова, предприятие базируется в Санкт-Петербурге. Владелица «Лузалеса» из Сыктывкара — Мария Семенюк. Согласно информации в СМИ, это семейный бизнес, основатель компании — Николай Семенюк.
IKEA остановила свое развитие в стране в начале 2022 года. Как и многие иностранные производители и продавцы, шведская компания столкнулась с проблемами в импорте необходимой продукции. Вскоре стало известно, что зарубежный игрок выставляет на продажу четыре фабрики в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.
Две из них объединили в одну, поэтому в периметр сделки вошло три предприятия. Свои магазины в РФ компания закрыла, уточнив, что при возможности вернется в течение нескольких лет. Тогда как торговые центры «Мега», которые входят в один холдинг c IKEA — Ingka Group, еще функционируют в стране. В течение почти года, пока IKEA искала покупателя на свои мощности, фабрики прочили лидерам нескольких отраслей. Например, ритейлеру Hoff и инвестиционной компании АФК «Система».
Такие форс-мажорные сделки полугосударственного уровня сейчас проводят в долларах или евро. Для того чтобы осуществить расчет и вывести деньги из страны, нужно разрешение ЦБ, пояснил «Известиям» директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Его будет легко получить — сделку одобрил Минпромторг. Даже если ее проведут в рублях, средства легко конвертируют в валюту.
— В этом случае речь идет о договорной цене, а не о рыночной: фабрики заточены под производство определенной мебели, вряд ли кто-то действительно хочет их развивать. Многие иностранные компании, уходя, закрывали сделки с символической платой, и, возможно, IKEA сделает так же, оставив за собой право на обратный выкуп в течение пяти лет, — сказал эксперт.
Он добавил, что никто из недружественных государств не вводил санкций против IKEA или автопроизводителей, компании сами решили покинуть страну. Они это делали для того, чтобы не потерять другие рынки сбыта. Поэтому вполне естественно, что сейчас они готовы просто оставить свои площадки.
Как конкретно отечественные предприятия будут развивать фабрики IKEA, пока сказать сложно, отметил источник в отрасли. Заводы и оборудование на них ориентированы на определенные комплектующие. В такой ситуации отечественные производители должны либо заключать партнерские соглашения на поставки нужных комплектующих из-за рубежа, либо просто присматривать за фабриками.