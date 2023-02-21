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17:02 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

ЦБ увеличил перечень доступных для инвесторов валют

Для клиентов российского сегмента рынка форекс с начала марта расширяется количество доступных валютных пар. Самыми востребованными могут оказаться пары с китайским юанем и турецкой лирой, которые уже пользуются успехом на торгах Московской биржи, есть перспективы и у индийской рупии, говорят эксперты. Вместе с тем рынок форекс остается высокорискованным и по большей части убыточным для клиентов, и новые валютные пары вряд ли серьезно изменят ситуацию.

ЦБ: $ 74.8596   +0.82 € 79.7588   +0.63 ММВБ: $ 74.8225   +0.32 € 79.8725   +0.24
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Банк России опубликовал новую версию базового стандарта для форекс-дилеров, в рамках которой расширен перечень валютных пар для заключения сделок — с 48 до 61 позиции.

К котируемым валютам добавлены китайский юань, турецкая лира, индийская рупия и бразильский реал.

Изменился и список информагентств, чьи котировки и исторические данные могут использоваться для расчета размера денежного обеспечения. Так, из списка удалены Just2Trade Online Limited, GKFX Internet Yatirimlari Limited Sirketi и Interactive brokers Llc. Добавлены в него Tavira Securities Limited и «Прайм Брокерейдж Сервисес» (Белоруссия). Документ вступит в силу в начале марта, спустя десять дней после опубликования на сайте ЦБ.

Официально на российском рынке работают лишь четыре лицензированных форекс-дилера: «ВТБ Форекс», «Финам форекс», «Альфа-форекс» и «БКС Форекс». Согласно их отчетности, общее количество активных клиентов по итогам четвертого квартала 2022 года немногим превысило 12 тыс. человек. При этом форекс является высокорискованным рынком. По данным отчетности компаний, в 2022 году их клиенты получили убыток на сумму свыше 2 млрд руб.

Расширение перечня выглядит избыточным: сейчас из доступных валютных пар форекс-дилеры предлагают клиентам лишь 24−36. Например, пары доллар США/саудовский риал и доллар США/израильский шекель не представлены ни у одного дилера, в то время как на пару евро/доллар США приходится более половины оборота рынка.

Тем не менее участники рынка называют расширение доступных инструментов позитивным фактором.

По словам главы Ассоциации форекс-дилеров (АФД, именно она подготовила обновленную версию базового стандарта) Евгения Машарова, новые пары включены в список «по итогам опроса членов АФД и запросов трейдеров». Кроме того, у форекс-дилеров появилось право получать котировки более чем от одного поставщика. В таких условиях Машаров ожидает «притока клиентов обеих категорий: квалифицированных и неквалифицированных инвесторов». Лицензированные форекс-дилеры оперативно не ответили «Ъ».

Спрос на валютные пары во многом определяется торгово-экономическими отношениями России с соответствующими странами, отмечает инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов. Поэтому эксперт ожидает, что повышенным спросом будут пользоваться прежде всего пары рубль/юань и рубль/турецкая лира.

По мнению Суверова, юань «будет лидировать с большим отрывом», что связано «со спросом в связи с большим импортом из Китая и юанизацией российского финансового рынка, выпуском многими компаниями РФ облигаций в юанях».

По оценке «Ъ», с начала года доля юаня в общем объеме торгов основными валютами на Московской бирже превысила 36%.

В 2022 году десять эмитентов разместили на российском рынке 21 выпуск облигаций в юанях на сумму более 600 млрд руб. В феврале начали расти биржевые объемы торгов турецкой лирой.

По мнению главного аналитика «РегБлока» Анны Авакимян, «в зоне высокого потенциала также находится индийская рупия».

«Ограниченность клиентского роста связана прежде всего с тем, что объем торговых и внешнеэкономических контрактов со странами, чьи валюты вошли в инструментарий дилеров, не столь масштабен, как хотелось бы, из-за этого их функциональное движение во многом ограничено, — отмечает Авакимян.— Курсообразование рубля к данным валютам так или иначе все равно апеллирует к позициям доллара США». Сергей Суверов добавляет, что популярность рынка форекс в целом снижает его высокая волатильность и непредсказуемость, а также ограничения для неквалифицированных инвесторов.

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Ксения Куликова

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