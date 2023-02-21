ЦБ увеличил перечень доступных для инвесторов валют

Банк России опубликовал новую версию базового стандарта для форекс-дилеров, в рамках которой расширен перечень валютных пар для заключения сделок — с 48 до 61 позиции.
К котируемым валютам добавлены китайский юань, турецкая лира, индийская рупия и бразильский реал.
Изменился и список информагентств, чьи котировки и исторические данные могут использоваться для расчета размера денежного обеспечения. Так, из списка удалены Just2Trade Online Limited, GKFX Internet Yatirimlari Limited Sirketi и Interactive brokers Llc. Добавлены в него Tavira Securities Limited и «Прайм Брокерейдж Сервисес» (Белоруссия). Документ вступит в силу в начале марта, спустя десять дней после опубликования на сайте ЦБ.
Официально на российском рынке работают лишь четыре лицензированных форекс-дилера: «ВТБ Форекс», «Финам форекс», «Альфа-форекс» и «БКС Форекс». Согласно их отчетности, общее количество активных клиентов по итогам четвертого квартала 2022 года немногим превысило 12 тыс. человек. При этом форекс является высокорискованным рынком. По данным отчетности компаний, в 2022 году их клиенты получили убыток на сумму свыше 2 млрд руб.
Расширение перечня выглядит избыточным: сейчас из доступных валютных пар форекс-дилеры предлагают клиентам лишь 24−36. Например, пары доллар США/саудовский риал и доллар США/израильский шекель не представлены ни у одного дилера, в то время как на пару евро/доллар США приходится более половины оборота рынка.
Тем не менее участники рынка называют расширение доступных инструментов позитивным фактором.
По словам главы Ассоциации форекс-дилеров (АФД, именно она подготовила обновленную версию базового стандарта) Евгения Машарова, новые пары включены в список «по итогам опроса членов АФД и запросов трейдеров». Кроме того, у форекс-дилеров появилось право получать котировки более чем от одного поставщика. В таких условиях Машаров ожидает «притока клиентов обеих категорий: квалифицированных и неквалифицированных инвесторов». Лицензированные форекс-дилеры оперативно не ответили «Ъ».
Спрос на валютные пары во многом определяется торгово-экономическими отношениями России с соответствующими странами, отмечает инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов. Поэтому эксперт ожидает, что повышенным спросом будут пользоваться прежде всего пары рубль/юань и рубль/турецкая лира.
По мнению Суверова, юань «будет лидировать с большим отрывом», что связано «со спросом в связи с большим импортом из Китая и юанизацией российского финансового рынка, выпуском многими компаниями РФ облигаций в юанях».
По оценке «Ъ», с начала года доля юаня в общем объеме торгов основными валютами на Московской бирже превысила 36%.
В 2022 году десять эмитентов разместили на российском рынке 21 выпуск облигаций в юанях на сумму более 600 млрд руб. В феврале начали расти биржевые объемы торгов турецкой лирой.
По мнению главного аналитика «РегБлока» Анны Авакимян, «в зоне высокого потенциала также находится индийская рупия».
«Ограниченность клиентского роста связана прежде всего с тем, что объем торговых и внешнеэкономических контрактов со странами, чьи валюты вошли в инструментарий дилеров, не столь масштабен, как хотелось бы, из-за этого их функциональное движение во многом ограничено, — отмечает Авакимян.— Курсообразование рубля к данным валютам так или иначе все равно апеллирует к позициям доллара США». Сергей Суверов добавляет, что популярность рынка форекс в целом снижает его высокая волатильность и непредсказуемость, а также ограничения для неквалифицированных инвесторов.
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