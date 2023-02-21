17:17 (мск), источник: BFM.ru
Рубль на фоне послания Федеральному собранию замедлил снижение к доллару
Рубль укрепился к евро. Индекс Мосбиржи, снижавшийся перед посланием, тоже перешел к росту и отыгрывал потери последних дней.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Российский рынок акций вырос, рубль укрепился на фоне выступления президента России Владимира Путина. Оба индекса прибавляли около 2%, доллар в моменте стоил менее 74,5 рубля, евро опускался ниже 79,30, юань просел до 10,80 рубля. Сейчас идет коррекция. Но в целом участники рынка рады отсутствию негативных заявлений.
Говорит начальник аналитического отдела компании «Риком-траст» Олег Абелев:
— Я бы не сказал, что в целом какая-то очень большая часть послания была посвящена фактам, которые напрямую влияли бы на рынок, тем не менее для рынка были некоторые достаточно важные новостные фоны. Например, что надо поддерживать размещение акций на внутреннем фондовом рынке, в том числе с использованием налоговых льгот. Во время выступления появилась информация о том, что Сбербанк может вернуться к выплате дивидендов по итогам прошлого года.
Подобного рода новости, понятно, что позитивно отразились на рынке, но ближе к завершению послания, которое шло без малого два часа, рынок успокоился и большого роста уже не показывал.
— Что самое болезненное прозвучало для рынка?
— Завуалировано было сказано, но были косвенные посылы, что в ближайшее время инвесторам, которые приобретали заблокированные инструменты, в частности, в недружественных валютах, не стоит ждать разблокировок. То есть было сделано заявление в отношении того, что мы приветствуем редомициляцию бизнеса, активно стимулируем переходить из иностранных юрисдикций, тем более недружественных, в российские юрисдикции.
Таким образом те инвесторы, которые сейчас находятся даже в рублевых инструментах, компании, у которых юрисдикция нероссийская, им был дан четкий сигнал на редомициляцию.
В том числе это повлияет на дивиденды, привлекательность такого рода бумаг. Либо не повлияет, если они не совершат редомициляцию. Что, наверное, точно будет в будущем оцениваться негативно, очевидно, что разного рода меры поддержки, о которых было объявлено, увеличивают нагрузку на бюджет. Скорее всего плановые 29,5 трлн рублей бюджетных расходов на этот год вряд ли удастся сохранить.
Я думаю, что мы точно выйдем за приделы 32 трлн, а может быть даже и 33 трлн после заявления о расширении, например, мер по материнскому капиталу на новые территории. Это означает рост налоговой нагрузки для многих российских компаний, нагрузки на денежный поток и в общем-то и на дивидендную привлекательность для инвесторов.
Котировки Brent также подросли на фоне послания Путина. Но все равно проседают, опасаясь повышения процентной ставки ФРС, что приведет к замедлению мировой экономики и снижению спроса на топливо. Рынок готовится к завтрашней публикации протоколов заседания ФРС. В итоге, нефтертрейдеры фиксируют прибыль, боясь дальнейшего повышения процентной ставки. Между тем поддержку сырьевому рынку в перспективе будет оказывать восстановление экономики Китая.