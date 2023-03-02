Набиуллина отметила хорошую работу финансовой системы в условиях санкций

«Российская финансовая система показала себя с лучшей стороны. В предыдущие периоды банки действительно нарастили запас прочности, который оказался достаточным не только для того, чтобы просто пережить беспрецедентный санкционный удар, но и чтобы работать бесперебойно, продолжать кредитование, поддержать кредитными каникулами клиентов в самый трудный момент», — сказала она.
По словам Набиуллиной, банки не просто «не проели запасы» предыдущих лет, но и смогли быстро перестроить бизнес-модели и начать зарабатывать.
Она также обратила внимание, что новые ограничительные меры больше не воспринимаются как шоковое событие и не создают системных рисков.
В то же время глава ЦБ предостерегла банки от попыток как можно скорее нарастить прибыль после снижения показателей в прошлом году, отметив, что такое поведение приведет к «закручиванию регуляторных гаек».
Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуацию в российской экономике мастерски самортизировали, «по сути, никто ничего не почувствовал». Он также подчеркнул, что в следующем и в 2025 годах Россия выйдет на траекторию экономического роста, несмотря на «ямы» из-за санкций в некоторых отраслях.