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00:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Экономист оценил прогноз о долларе по 200 рублей в 2025 году

Чтобы сбылся прогноз о курсе в 100 или 200 рублей за доллар в течение двух лет, российская экономика должна рухнуть по отношению к американской, отметил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Он оценил его правдоподобность в беседе с «Лентой.ру».

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Источник: Reuters

Ранее прогноз о том, что доллар к рублю может вырасти выше 100 рублей к 2024 году и превысить отметку в 200 рублей к 2025 году, предоставил главный макроэкономист компании «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин. Кроме того, в компании считают, что при цене на нефть эталонного сорта Brent 100 долларов за баррель России не избежать девальвации рубля.

Беляев счел прогноз сомнительным и объяснил свою точку зрения. «Курс я рассматриваю как индикатор состояния экономики. Можем ли мы ожидать в ближайший год или два, как нам предсказывают, что у нас с экономикой произойдет нечто такое радикально-неприятное, не сказать, катастрофическое, что наша национальная валюта так ослабнет, фактически в полтора раза девальвируется по отношению к доллару? Вот тут я ставлю большой знак сомнения», — поделился экономист.

Нефть тут совершенно не при чем, полагает он. По словам аналитика, она уже лет 10−15 не является главным курсообразующим фактором. «Поэтому те американские санкции, которые касались непосредственно нефти, провалились», — отметил Беляев. Курс национальной валюты — производное от общеэкономических процессов, которые происходят в стране, подчеркнул собеседник «Ленты.ру». А именно от динамики, эффективности производства и экспорта. Все эти вещи взаимосвязаны и свидетельствуют о прочности и эффективности экономики, обратил внимание он.

Доллар от TradingView

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев в беседе с «Лентой.ру» поделился прогнозом по курсу на март. Он сообщил, что серьезных изменений не предвидится, однако, скорее всего, россиян ожидает небольшое ослабление национальной валюты — до 76−77 рублей за доллар.

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