Аналитик Ковалев объяснил мрачный экономический прогноз Нуриэля Рубини

«Нуриэль Рубини известен своими пессимистичными предсказаниями финансовых катаклизмов. Из-за цикличности экономики рано или поздно его прогнозы сбываются. Так же, как сломанные часы дважды в день показывают верное время. Но нынешние факторы разностороннего давления на хозяйство действительно в сочетании дают большие основания для выводов профессора», — пояснил он.
Рубини получил прозвище Доктор Апокалипсис с Уолл Стрит (Dr. Doom по аналогии с компьютерной игрой) после того, как 2008 году сбылся прогноз финансового кризиса, о котором он говорил.
Теперь экономист считает, что в 2023 году финансовые рынки ждет «идеальный шторм», который будет сочетать в себе рецессию, долговой кризис, стагфляцию и неконтролируемую инфляцию.
В течение нескольких месяцев Рубини предупреждал о стагфляционном долговом кризисе, который объединит худшие аспекты стагфляции в стиле 1970-х и долгового кризиса 2008 года. В ответ на его прогнозы Ковалев напоминает, что высокая инфляция в развитых странах порождена последствиями пандемии и вынужденной мягкой денежной политикой центробанков, запущенной для борьбы с ее проявлениями в хозяйстве.
«С этой инфляцией теперь, в последние месяцы, центробанки стремятся бороться значительным повышением ставок — в прямом и переносном смысле. Но такие действия, удорожание денег и кредитов, приводят к дестимулированию производства, инвестиций, фондовых рынков. И к увеличению долговой нагрузки компаний и целых государств», — продолжил аналитик.
Создается действительно опасная гремучая смесь из сочетания высоких цен и долгов, низких темпов роста с рисками скатывания в падение.
Владимир Ковалевфинансовый аналитик TeleTrade
Он указал, что центробанки ставят во главу угла именно борьбу с инфляцией, но такими методами, которые препятствуют хозяйственной активности. Такую позицию четко выразил глава ФРС США Джером Пауэлл.
«Он говорил, что регулятор продолжит повышать ставки, даже если это принесет проблемы бизнесу и домохозяйствам. Таким образом, не лишены оснований слова Рубини, мнение которого схоже сейчас со многими другими экспертами и политиками», — отметил Ковалев.
Аналитик обратил внимание на то, что самый мрачный прогноз — не гарантия перспективы. С большой вероятностью сценарий Рубини может не реализоваться. Он привел пример того, что США в последнее время показывают достаточно сильные данные по рынку труда, розничным продажам, динамике ВВП.
«Скорее риски относятся к еврозоне. В Европе более высокая инфляция и безработица, почти нулевые темпы роста квартального ВВП. Сильнее и риски долгового кризиса, поскольку потенциал повышения процентной ставки ЕЦБ выше, чем у ФРС, из-за большей инфляции — 8,5% и 6,4% соответственно в еврозоне и США. Плюс к этому, банки и страны Южной Европы очень чувствительны к увеличению ставок из-за высоких долгов», — объяснил он.
Ковалев подчеркнул, что при стагфляции и долговом кризисе сильнее всего страдают развивающиеся страны. Они зависят от возможностей мировой торговли, которая «стала бы сжиматься при кризисе». Кроме того, государства третьего мира имеют огромную задолженность, а повышение ставок, сложности в рефинансировании кредитов способны вызвать дефолты в ряде стран.
Для России мировой кризис был бы также большим негативом из-за того, что в этом случае сжимается рынок энергоресурсов и в целом сырья, снижаются цены на него. Это было бы минусом для экспорта и доходов бюджета нашей страны.
Владимир Ковалев финансовый аналитик TeleTrade
Рубини завершил свое пророчество несколькими рекомендациями. Он призвал инвесторов выбирать средства хеджирования инфляции, такие как золото, облигации, индексируемые по инфляции, и краткосрочные облигации. По его словам, эти активы, скорее всего, устоят перед штормом, в отличие от акций и облигаций, которые могут пострадать.
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