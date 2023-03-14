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19:40 (мск), источник: RT на русском

Минфин России опроверг данные о планах выпустить «патриотические» облигации

Министерство финансов России опровергло данные о планах выпустить «патриотические» облигации.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что ранее СМИ сообщили, что в предложениях, направленных Минфином в кабмин в конце февраля, содержится инициатива о выпуске «патриотических» облигаций.

В пресс-службе министерства заявили, что Минфин не предлагал и не готовит выпуск подобных облигаций.

Уточняется, что данный вопрос ранее обсуждался на уровне идеи, но детали не прорабатывались.

В Минфине добавили, что в настоящее время есть широкая линейка возможностей для инвестиций для россиян, дополнительные инструменты не нужны.

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