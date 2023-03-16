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11:18 (мск), источник: Ведомости

Credit Suisse займет у центробанка Швейцарии до $54 млрд

Швейцарский банк Credit Suisse принял решение занять у Национального банка Швейцарии до 50 млрд швейцарских франков (почти $53,7 млрд) для «упреждающего укрепления» своей ликвидности. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Источник: AP 2022

«Credit Suisse объявляет о своем намерении получить доступ к кредитной линии Национального банка Швейцарии с покрытием, а также к краткосрочному фонду ликвидности на общую сумму примерно до 50 млрд швейцарских франков. Эта дополнительная ликвидность поддержит основной бизнес и клиентов Credit Suisse», — говорится в сообщении.

Помимо этого банк объявил о тендерных предложениях о выкупе облигациями на сумму до 3 млрд франков.

Как отмечает Reuters, 167-летний Credit Suisse станет первым крупным мировым банком после финансового кризиса 2008 г., который получит экстренную помощь от властей.

Акции Credit Suisse 15 марта понесли рекордные потери за все время: они рухнули на 30% в ходе торгов и стоили 1,56 франка ($1,7), следует из данных Швейцарской фондовой биржи. Бумаги к концу торгов лишь немного отыграли падение и закрылись в минусе на 24,2%, торгуясь по 1,69 франка ($1,8). На некоторое время из-за резкого падения биржа приостанавливала торги акциями. За последний год акции швейцарского банка обвалились на 71,3%.

Падение бумаг банка произошло после того, его крупнейший акционер, Нацбанк Саудовской Аравии, заявил о невозможности предоставления дополнительной финансовой помощи, сославшись на регуляторные ограничения, которые не позволяют превысить порог в 10%.

Как отмечал Bloomberg, Credit Suisse уже несколько месяцев проводит сложную реорганизацию, в ходе которой планируется выделить инвестиционно-банковское подразделение, чтобы сосредоточиться на ключевом бизнесе по управлению капиталом.

Главный исполнительный директор банка Ульрих Кернер призвал к терпению и сказал, что финансовое положение организации является стабильным.

Председатель правления Аксель Леманн заявил на конференции, что государственная помощь «не обсуждается», а усилия по возвращению к прибыльности не сопоставимы с серьезными проблемами ликвидности, с которыми сталкиваются мелкие кредиторы в США.

Ранее произошел крах американского банка Silicon Valley Bank. Кредитная организация занимала 16-ю строчку среди крупнейших банков США и специализировалась на работе со стартапами. Западные издания отмечали, что крах SVB стал вторым крупнейшим банкротством в истории США после закрытия банка Washington Mutual в 2008 г. 13 марта также прекратил работу Signature Bank из-за «системных рисков».

Справка
Крах Silicon Valley Bank в США стал крупнейшим с 2008 года. Будет новый финансовый кризис?США испытывает сильнейшее потрясение в банковском секторе со времен мирового финансового кризиса 2008 года.
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