17:23 (мск), источник: Ведомости
Исполнение фьючерсов обвалило рубль на несколько минут
Из-за низкой ликвидности рубль чувствителен к крупным сделкам на валютном рынке.
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16 марта после 12 часов по московскому времени рубль резко ослаб к доллару и евро до значений апреля прошлого года: около 12.25 мск российская валюта с 76,2 ₽/$ подскочила до 77,49 ₽/$. Евро он за пару минут вырос на 1,2 ₽ до 82,62 ₽/евро. Падение было недолгим — уже через несколько минут после этого курс вернулся к прежним значениям, а к 15:30 доллар торговался по 76,2 ₽/$ (+2 копейки), а евро стоил 80,8 ₽ (+67 копеек).
Цена исполнения фьючерса принимается равной значению фиксинга, определенному в день исполнения контракта, отмечает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. В свою очередь значение фиксинга по валютным парам рассчитывается в период 12:25:01 — 12:30:00 по московскому времени.
До 12:25 мск. обороты в парах доллар/рубль были от 34 млн до 700 млн руб., а в момент начала фиксации курса объем одной сделки достиг 10,4 млрд руб. Уже в 12:31 мск. они опустились до 1,1 млрд руб. То же и с евро — с нескольких десятков миллионов оборот по одной сделке в момент превысил 3,7 млрд руб.
Те, кто сохранял длинные позиции во фьючерсе, получили более выгодный курс фиксинга и неплохую дополнительную прибыль, пишет директор по инвестициям «Локо-инвест» Дмитрий Полевой. Возможно, кто-то действительно тянул с исполнением сделок, привязанных к фиксингу. Но эксперт не исключает, что речь идет о «банальном манипулировании рынком, поэтому у ЦБ, как минимум, есть основания для проведения проверки».
К примеру, до начала спецоперации дневные обороты по обоим валютам в отдельные дни составляли около 400 млрд руб., 15 марта этого года — 69 млрд руб. Доля частных инвесторов в объеме торгов на спотовом рынке валюты в феврале составила 20,8%, на срочном рынке — 65,5%, говорится в сообщении Мосбиржи.
Частным инвесторам это еще одно напоминание о том, что валютный рынок за последний год сильно изменился, и волатильность может быть крайне высокой, отмечает Полевой.
Рубль 15 марта потерял 1%, ослабнув до 76 ₽/$. Это происходило на фоне падения цен нефть из-за опасений инвесторов по поводу наступления рецессии из-за усугубления банковского кризиса: баррель марки Brent опускался до $74,49 впервые с декабря 2021 г. Но уже на следующий день швейцарских ЦБ пообещал поддержку Credit Suisse, чьи акции после этого на премаркете выросли почти на 40%. Кроме того, 16 марта ЕЦБ повысил учетную ставку на 0,5 п.п. до 3,5% и дал сигнал о том, что готов действовать для обеспечения ценовой и финансовой стабильности. Таким образом, прогнозируют аналитики SberCIB, если цены на нефть стабилизируются, рубль закрепится у 76 ₽/$, а если нет — ослабнет до 77 ₽/ $.