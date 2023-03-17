Греф: набсовет Сбербанка рекомендовал рекордные дивиденды — 25 рублей на акцию

«Это 25 рублей на одну акцию и доходность около 15% годовых, исходя из цены акций “Сбера” в последние дни. При этом отмечу, что за минувшие 5 месяцев акции “Сбера” прибавили в цене более 70%. Те инвесторы, которые поверили в нас в самый сложный период, с весны до осени 2022 года, получат максимально высокую доходность на свои вложения», — заявил глава банка.
Греф подчеркнул, что около 1,5 млн россиян сейчас являются частными инвесторами Сбербанка. И банк хотел бы выразить благодарность такими дивидендами своим инвесторам за доверие и поддержку.
«Достаточность капитала Сбербанка после выплаты дивидендов будет выше ограничений ЦБ и лимитов, установленных наблюдательным советом. Мы показали наши прогнозы на 2023 год, в соответствии с ними продолжим развиваться за счет капитализации чистой прибыли», — сказал он.
Глава Сбербанка отметил, что в период с января по февраль кредитная организация продемонстрировала хорошие результаты и заработала 225 млрд руб. чистой прибыли. Одним из драйверов роста прибыли Греф назвал возрастающий рост ипотеки с начала 2023 года.
«Количество поданных заявок на ипотеку в феврале превысило показатели января на 14%, а по сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост составил 18%. Так, в январе-феврале было подано около 700 тыс. заявок на сумму 2,2 трлн руб. В марте мы наблюдаем сохранение этой тенденции, так как за первую половину марта уже подано более 150 тыс. заявок на сумму 560 млрд руб.», — добавил он.
Достичь высоких результатов по итогам прошлого года «Сберу» удалось за счет слаженных действий российского правительства, Банка России и собственной команды, считает Греф. 7 марта на встрече с президентом Владимиром Путиным глава Сбербанка рассказал об «очень непростом периоде» и назвал кредитную организацию «самым атакуемым субъектом в стране». Однако он отметил, что «Сберу» удалось закончить «свой период убыточности».
По итогам 2022 года Сбербанк получил рекордную прибыль — 1 трлн 246 млрд руб. Однако тогда акционеры впервые с 2000 года решили не выплачивать дивиденды за 2021-й. В ноябре Герман Греф сказал, что Сбербанк смог преодолеть кризисный период и не видит препятствий для выплаты дивидендов в 2023 году. 50% + 1 акция Сбербанка принадлежат правительству России.