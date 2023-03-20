Эксперты объяснили ослабление рубля и спрогнозировали курс до конца марта

«На текущий момент рубль находится под давлением общего снижения аппетита к риску на мировых фондовых площадках на фоне развития негативных событий в банковском секторе США и Европы. Эти события в совокупности с ожидаемым повышением долларовой ставки в США стимулируют инвесторов перекладываться в доллар, казначейские облигации и ценные металлы», — объяснила она, уточнив, что при этом на рубль такая ситуация оказывает влияние в меньшей степени, чем на другие локальные валюты.
Также, по ее словам, развитие кризисных событий в банковском секторе Соединенных Штатов Америки и Европы формирует ожидания по наступлению рецессии в мировой экономике, что негативно влияет на котировки нефти. Так, энергоресурс торгуется около $71 за баррель, и рубль теряет поддержку от высоких нефтяных котировок.
«Кроме этого, среди участников российского рынка это закладывает ожидания снижения экспортных потоков РФ, что также стимулирует рост курса», — добавила эксперт.
Аналитик предположила, что ближайшее заседание Федеральной резервной системы США по ставке может «стабилизировать ситуацию на мировых рынках и снизит уровень неопределенности».
Это приведет к снижению ожиданий рецессии в мировой экономике, что будет позитивно для локальных валют и сырьевых товаров.
Полина Хвойницкаяруководитель инвестиционной стратегии и аналитики Экспобанка
Как рассказала Хвойницкая, рубль сможет получить поддержку от периода конвертации валютной выручки экспортерами, пик которого приходится на 28 марта.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер выразил мнение, что «в апреле нацвалюта способна приступить к умеренному восстановлению».
Он также обратил внимание на то, что российский бизнес продолжает адаптироваться к западным санкциям, идет и переориентация экспорта на Восток.
Экономике нужен прогнозируемый рубль с пониженной волатильностью курса. Очень дорогой рубль бьет по экспортерам, но за доллар дают уже 77, и это удовлетворяет сырьевиков. А слишком слабый рубль повышает стоимость восстанавливающегося в страну импорта, что разгоняет инфляцию.
Михаил Зельцерэксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
«Вместе с тем видим сужение спреда Urals и Brent, и в ближайшие месяцы тенденция, по которой за российскую смесь предоставлялась аномальная скидка, должна окончательно завершиться», — сказал он.
Зельцер подчеркнул, что необходим баланс, но «текущие котировки рубля видятся несколько заниженными», то есть иностранная валюта оценивается как избыточно дорогая.
Прогнозируя дальнейший курс Хвойницкая сообщила, что до конца марта доллар может находиться в диапазоне 76−79 рублей.
«Вероятно, до конца марта рубль при негативном сценарии может приблизиться к отметке в 79 рублей за $1, однако небольшой откат всё же вероятен. Основной диапазон торгов прогнозируем в 76−79 рублей за $1 до конца марта», — сказала Хвойницкая.
В то же время Зельцер отметил, что курс нацвалюты подвержен высокой волатильности.
«Идет явный подъем инвалют, но в любой момент он может смениться активным укреплением нацвалюты. Риск-премия в курсе оценивается нами более чем в 5%, значит, от текущих 77 [рублей] за доллар, 82 [рублей за] евро и 11,2 [рубля] по юаню можно ожидать апрельской коррекции в сторону 73 [рублей] за доллар, 78 [рублей] по евро и ниже 10,8 [рубля] за китайский юань», — заключил эксперт.
Согласно опубликованным данным на сайте Мосбиржи, в ходе торгов 20 марта российская валюта в моменте снижалась до 77,75 рубля за $1 и до 82,76 рубля за €1. В 14:00 мск доллар находился на уровне 77 рублей, евро — около 84,4 рубля, юань — около 11,2 рубля.