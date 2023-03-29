Интерес россиян к финансовым вложениям снижается, заявил Силуанов

«Наши граждане — один из основных инвесторов на финансовом рынке, и этот интерес был особо заметен в 2021 году», — сказал глава Минфина, добавив, что количество частных инвесторов составило тогда 20 миллионов человек.
«Конечно, сейчас интерес к финансовым вложениям изменился. Ситуация понятна — интерес снижается», — рассказал министр.
Он добавил, что новые возможности на финансовом рынке, среди которых, например, программа долгосрочных сбережений, позволят гражданам «не просто держать деньги под подушкой или в банке, а дать возможность надежно вложить эти деньги и использовать дополнительные возможности для получения дохода».
«Эти две задачи — чтобы наши люди могли вложиться в новые инструменты и получать хороший доход — это одна из главных задач финансового рынка», — подчеркнул Силуанов.