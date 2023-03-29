Телесные запахи облегчают признаки социофобии При этом ученые предполагают, что эффект может оказывать просто физическое присутствие другого человека рядом.
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие фотографии природы 2022 года
14Выбраны лучшие подводные снимки года
Главное
Что изменится с 1 апреля
17:05 (мск), источник: © РИА Новости

Интерес россиян к финансовым вложениям снижается, заявил Силуанов

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Интерес со стороны граждан РФ к финансовым вложениям изменился — он снижается, отметил министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством.

Источник: © РИА Новости

«Наши граждане — один из основных инвесторов на финансовом рынке, и этот интерес был особо заметен в 2021 году», — сказал глава Минфина, добавив, что количество частных инвесторов составило тогда 20 миллионов человек.

«Конечно, сейчас интерес к финансовым вложениям изменился. Ситуация понятна — интерес снижается», — рассказал министр.

Он добавил, что новые возможности на финансовом рынке, среди которых, например, программа долгосрочных сбережений, позволят гражданам «не просто держать деньги под подушкой или в банке, а дать возможность надежно вложить эти деньги и использовать дополнительные возможности для получения дохода».

«Эти две задачи — чтобы наши люди могли вложиться в новые инструменты и получать хороший доход — это одна из главных задач финансового рынка», — подчеркнул Силуанов.

Доллар от TradingView
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Молитесь'. Трамп отреагировал на решение Путина
На раздел Украины претендует худший из союзников России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
экономика