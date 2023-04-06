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13:39 (мск), источник: Ведомости

Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с апреля прошлого года

Курс евро на Мосбирже превысил 88 ₽ впервые с 14 апреля 2022 г., следует из данных торгов.

ЦБ: $ 79.4961   +0.14 € 87.0954   +0.37 ММВБ: $ 80.9975   +1.16 € 88.4375   +1.15
Источник: Reuters

В 12:10 мск курс евро достиг 88,062 руб. К 12:40 валюта ускорила рост и находилась на уровне 88,33 руб. Рост продолжился и к 12:50 достиг 88,37 руб. Курс доллара же продолжает рост с 9:10, — к 12:50 он достиг 80,9 руб.

Доллар от TradingView
Курс евро стремительно растет последние несколько недель.

30 марта стоимость валюты превысила 84 руб. впервые с 20 апреля 2022 г., а 4 апреля европейская валюта достигла 86 руб. впервые с 15 апреля прошлого года.

Рубль резко упал в конце февраля 2022 г. на фоне начала военной операции на Украине и введения санкций в отношении России. Своего максимума евро достиг 9 марта на уровне 127,4 руб. Для стабилизации ситуации были введены ограничительные меры, которые, в частности, включали обязательную продажу валютной выручки экспортерами, комиссию на покупку валюты на бирже, ограничения по переводам на зарубежные счета.

После этого рубль начал укрепляться и достиг 30 июня минимума к евро на уровне 53,85 руб. Затем российская валюта постепенно ослаблялась: к концу ноября евро торговался уже по 63 руб. Резкое падение рубля началось в декабре — тогда евро торговался до 75,65 руб.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на прогноз рейтингового агентства «Эксперт РА» писали, что среднегодовой курс российской валюты в 2023 г. в базовом сценарии составит 75 руб./$, а в пессимистичном — 80 руб./$.

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