Минфин США предупредил об исчерпании бюджета из-за лимита долга к 1 июня

«Учитывая текущие прогнозы, крайне важно, чтобы конгресс как можно скорее принял меры по увеличению или приостановке лимита долга таким образом, чтобы обеспечить долгосрочную уверенность в том, что правительство продолжит осуществлять свои платежи», — сказала Йеллен.
Если вопрос с лимитом госдолга не будет решен, то США могут столкнуться с дефолтом по долгу. На конец апреля, как указывает NYT со ссылкой на Минфин, Вашингтон располагал наличностью в размере около $300 млрд. Отсрочка дефолта зависит от того, сколько налоговых поступлений придет в бюджет весной, отмечает газета. Как прогнозировали экономисты банка Goldman Sachs, ко второй неделе июня у Минфина может остаться около $60 млрд — этих средств хватит, чтобы платить по счетам до конца июля.
Предела лимита по госдолгу США достигли еще в январе, он составляет $31,4 трлн. Это не первый случай, когда так происходит, в предыдущий раз, в декабре 2021 года, проблему решили повышением лимита на $2,5 трлн.
Сейчас такое решение также обсуждается в конгрессе. В конце апреля палата представителей приняла законопроект о повышении лимита, однако оно повлечет за собой сокращение государственных расходов. Согласно плану, представленному республиканцем Кевином Маккарти, лимит долга повысят на $1,5 трлн, расходы же уменьшат на $4,5 трлн.
Как отмечало агентство Reuters, демократы не поддерживают это предложение. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер исключала, что президент Джо Байден подпишет этот закон, а сенатор Чак Шумер назвал проект «мертвым».