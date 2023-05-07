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09:11 (мск), источник: © РИА Новости

Россия впервые с 2014 года вернулась в десятку крупнейших экономик мира

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Россия впервые после 2014 года вернулась в десятку крупнейших экономик мира, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Всемирного банка и национальных статистических служб.

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Источник: Reuters

По итогам 2022 года Россия произвела товаров и услуг на 2,3 триллиона долларов, что позволило ей занять восьмое место по этому показателю. Последний раз страна входила в первую десятку в 2014 году — была девятой с ВВП в 2,05 триллиона долларов. В 2021-м она занимала 11-е место.

Крупнейшей экономикой мира в прошлом году оставались США с номинальным ВВП в 25,46 триллиона долларов. На втором месте — Китай (17,94 триллиона), а тройку лидеров традиционно замкнула Япония (4,17 триллиона).

Германия осталась четвертой (4,07 триллиона), а пятую строчку занимает Индия (3,4 триллиона). Британия сохранила за собой шестое место (3,07 триллиона), Франция осталась седьмой (2,78 триллиона).

Девятой оказалась Канада (2,14 триллиона долларов), а Италия (2,01 триллиона) за год опустилась с восьмого на десятое место. При этом из десятки выпала Южная Корея, которая потеряла сразу три позиции и стала 13-й.

Рейтинг стран по ВВП рассчитывался на основе последних годовых или квартальных данных, представленных национальными статистическими службами в государственных валютах и при необходимости пересчитанных в долларовом выражении по среднему курсу за соответствующий период. За 2021 год использовались данные Всемирного банка.

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