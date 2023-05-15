11:11 (мск), источник: Аргументы и факты
Какие постройки на даче нужно регистрировать с 1 сентября?
В правительстве утвердили новые правила возведения построек на участках.
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о вспомогательных сооружениях и постройках, которые могут соседствовать с основным зданием без выдачи разрешения на строительство.
Подписанное постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года.
Согласно письму Минэкономразвития РФ № 32363-ВА/Д23и от 7 ноября 2020 года, получать разрешение на строительство, а затем проводить процедуру регистрации отдельно стоящего строения необходимо, если выполняется хотя бы одно из условий:
Как следует из постановления, разрешение на строительство не понадобится, если вспомогательные здания на участке — бани, теплицы, гаражи, склады — не превышают трех этажей или 20 метров.
Согласно документу, такие требования установлены для всех хозяйственных построек, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых нужд.
Вспомогательными постройками, согласно постановлению, могут считаться не только бани и теплицы, сооруженные рядом с дачей или загородным домом, но и другие хозпостройки рядом с основными зданиями на промышленных объектах.
Как рассказал «Российской газете» депутат Госдумы Никита Чаплин, вспомогательным объектом может быть «строение или сооружение, которое помогает в обслуживании основного объекта или технологически связано с ним». Это может быть веранда, сарай или другая постройка.
По словам Чаплина, документ не определяет конкретный перечень строений, которые могут быть отнесены к вспомогательным, но закрепляет критерии, при которых постройка будет считаться таковой. Таким образом, согласно постановлению правительства, вспомогательной постройкой будет считаться объект, который:
По словам Чаплина, на кадастровый учет нужно ставить все капитальные постройки, у которых есть фундамент. Чтобы зарегистрировать постройки, нужно обратиться в БТИ или пригласить специалиста из кадастровой службы к себе на дачный участок. Они подготовят и заверят техплан. Если объект построен до 2001 года, то он попадает под дачную амнистию и техплан не понадобится.
Для постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности нужно обратиться в Росреестр или МФЦ и оплатить госпошлину в размере 2 000 рублей. Выписка из ЕГРН будет готова через семь дней.
В каждом регионе установлена своя ставка налога на хозпостройки. Если региональной ставки нет, то применяется федеральная: 0,1 — если стоимость имущества ниже 500 тысяч рублей; 0,3% — если стоимость выше полумиллиона.