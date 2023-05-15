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11:11 (мск), источник: Аргументы и факты

Какие постройки на даче нужно регистрировать с 1 сентября?

В правительстве утвердили новые правила возведения построек на участках.

Источник: РИА "Новости"

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о вспомогательных сооружениях и постройках, которые могут соседствовать с основным зданием без выдачи разрешения на строительство.

Подписанное постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

Какие постройки на даче нужно регистрировать?

Согласно письму Минэкономразвития РФ № 32363-ВА/Д23и от 7 ноября 2020 года, получать разрешение на строительство, а затем проводить процедуру регистрации отдельно стоящего строения необходимо, если выполняется хотя бы одно из условий:

  • постройка имеет 2 или 3 этажа;
  • строение возводится без жилого дома на участке;
  • строение имеет хотя бы одно жилое или техническое помещение, такое как: комната отдыха, спальня, кухня, санузел и т. д.;
  • строение возводится с целью получения прибыли.

Какие постройки на участках можно возводить без разрешения на строительство?

Как следует из постановления, разрешение на строительство не понадобится, если вспомогательные здания на участке — бани, теплицы, гаражи, склады — не превышают трех этажей или 20 метров.

Согласно документу, такие требования установлены для всех хозяйственных построек, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых нужд.

Что такое вспомогательные постройки?

Вспомогательными постройками, согласно постановлению, могут считаться не только бани и теплицы, сооруженные рядом с дачей или загородным домом, но и другие хозпостройки рядом с основными зданиями на промышленных объектах.

Как рассказал «Российской газете» депутат Госдумы Никита Чаплин, вспомогательным объектом может быть «строение или сооружение, которое помогает в обслуживании основного объекта или технологически связано с ним». Это может быть веранда, сарай или другая постройка.

По словам Чаплина, документ не определяет конкретный перечень строений, которые могут быть отнесены к вспомогательным, но закрепляет критерии, при которых постройка будет считаться таковой. Таким образом, согласно постановлению правительства, вспомогательной постройкой будет считаться объект, который:

  • строится в целях обеспечения эксплуатации основного объекта;
  • возводится на одном земельном участке с основным зданием, предусмотрен проектной документацией и предназначен для обслуживания основного строения;
  • необходим для удовлетворения владельцами бытовых нужд.

Какие постройки нужно ставить на кадастровый учет?

По словам Чаплина, на кадастровый учет нужно ставить все капитальные постройки, у которых есть фундамент. Чтобы зарегистрировать постройки, нужно обратиться в БТИ или пригласить специалиста из кадастровой службы к себе на дачный участок. Они подготовят и заверят техплан. Если объект построен до 2001 года, то он попадает под дачную амнистию и техплан не понадобится.

Для постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности нужно обратиться в Росреестр или МФЦ и оплатить госпошлину в размере 2 000 рублей. Выписка из ЕГРН будет готова через семь дней.

Какой налог нужно платить за хозпостройки?

В каждом регионе установлена своя ставка налога на хозпостройки. Если региональной ставки нет, то применяется федеральная: 0,1 — если стоимость имущества ниже 500 тысяч рублей; 0,3% — если стоимость выше полумиллиона.

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