В Саудовской Аравии показали строительство «лежачего небоскреба» Здание-мегаполис станет самым экологичным в мире
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие фотографии океана 2022 года
10В Венеции почти пересохли каналы
Главное
Герои среди нас
00:34 (мск), источник: © РИА Новости

Страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против России

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Страны Евросоюза одобрили десятый пакет санкций в отношении России, сообщается в Twitter представительства председательствующей в Совете ЕС Швеции.

Источник: Reuters

До этого участники блока не могли принять новые ограничения в течение нескольких дней из-за разногласий.

«Сегодня ЕС одобрил десятый пакет российских санкций. Пакет включает более жесткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий, адресные ограничительные меры в отношении физлиц и юрлиц, которые поддерживают войну, распространяют пропаганду и доставляют дроны, используемые Россией в войне, меры против российской дезинформации», — заявили в ведомстве.

С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против Москвы. Они подразумевают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные рестрикции. Сейчас санкции действуют против 1386 физлиц и 171 организации. При этом ограничения привели к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в самих Европе и США.

Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Путин взорвал информационную бомбу
Американский подполковник раскусил уловку Байдена в Киеве
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЕСсанкции