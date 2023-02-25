Страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против России

До этого участники блока не могли принять новые ограничения в течение нескольких дней из-за разногласий.
«Сегодня ЕС одобрил десятый пакет российских санкций. Пакет включает более жесткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий, адресные ограничительные меры в отношении физлиц и юрлиц, которые поддерживают войну, распространяют пропаганду и доставляют дроны, используемые Россией в войне, меры против российской дезинформации», — заявили в ведомстве.
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против Москвы. Они подразумевают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные рестрикции. Сейчас санкции действуют против 1386 физлиц и 171 организации. При этом ограничения привели к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в самих Европе и США.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.