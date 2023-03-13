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17:35 (мск), источник: Ведомости

Байден в обращении к нации заявил о безопасности финансовой системы США

Финансовой системе США ничего не угрожает, заявил президент США Джо Байден в своем обращении к нации в связи с крахом SVB и Signature Bank.

Источник: Reuters

Благодаря быстрым действиям моей администрации в последние дни американцы могут быть уверены в том, что банковская система в безопасности.

Джо Байден ​​​​​​​
президент США

Вклады американских граждан и бизнеса будут «на месте», когда они понадобятся, а малый бизнес может «вздохнуть с облегчением», зная, что он сможет заплатить своим работникам, добавил Байден. Деньги на выплаты клиентам банков поступят за счет сборов, которые банки платят в фонд страхования вкладов, подчеркнул американский президент, заявив, что о деньгах налогоплательщиков речи не идет.

При этом руководство попавших под внешнее управление банков будет уволено, однако инвесторы этих банков защищены не будут, подчеркнул он.

Они сознательно пошли на риск, и когда риск не окупился, инвесторы теряют свои деньги. Вот как работает капитализм.

Джо Байден
президент США

Американский президент также рассказал о намерении попросить Конгресс и регуляторов ужесточить правила для банков, чтобы снизить вероятность повторения таких банкротств в будущем.

10 марта стало известно о банкротстве Silicon Valley Bank Financial Group (SVB) — кредитора стартапов Кремниевой долины. Это крупнейший в США крах банка со времен финансового кризиса 2008 г. SVB занимал 16-е место в США по размеру активов ($209 млрд) по итогам прошлого года.

Начавшееся еще 9 марта падение стоимости бумаг SVB спровоцировало панику на американских рынках.

9 марта банковские индексы S&P 500 и NASDAQ рухнули на 7,4 и 8,3% соответственно, на следующий день упали еще на 0,48% (до 311,23 пункта) и на 4,6% (до 3482 пунктов). Капитализация четырех крупнейших банков США — JPMorgan (-5,4%), Bank of America (-6,2%), Citigroup (-4,1%) и Wells Fargo (-6,2%) — 9 марта сократилась на $52,4 млрд.

При этом сегодня беспокойство на финансовых рынках продолжилось, на открытии торгов акции ряда региональных американских банков, включая Western Alliance Bancorp, First Republic Bank и др. резко упали, из-за чего торги бумагами были приостановлены.

Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) заверила, что все филиалы SVB откроются 13 марта и вкладчики получат полный доступ к своим застрахованным депозитам. Но, по данным регулятора, 89% депозитов ($175 млрд) на конец 2022 г. не были застрахованы и их судьбу еще предстоит определить.

Сегодня, 13 марта, власти США сообщили о закрытии Signature Bank из-за системных рисков. Все вкладчики, как и в случае с SVB, получат полный доступ к своим счетам, а налогоплательщик не понесет никаких убытков. Высшее руководство банка отстранено от работы.

Справка
Крах Silicon Valley Bank в США стал крупнейшим с 2008 года. Будет новый финансовый кризис?США испытывает сильнейшее потрясение в банковском секторе со времен мирового финансового кризиса 2008 года.
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