Ученые узнали, как рыба отреагировала на глобальное потепление
Наибольшие потери наблюдаются в Японском и Северном морях.
Наибольшие потери наблюдаются в Японском и Северном морях.
Изменение климата нанесло ущерб рыбному промыслу во всем мире, а чрезмерный вылов усугубил проблему.
Об этом идет речь в свежем исследовании Ратгерского университета — государственного исследовательского университета США.
Потепление океана привело к тому, что уловы многих видов рыбы и моллюсков снизились в среднем на 4,1% с 1930 по 2010 год. В пяти регионах мира, включая
Ученые изучили влияние глобального потепления на 235 популяций 124 видов в 38 регионах по всему миру. Виды включали рыбу, ракообразных, таких как креветки, и моллюсков, таких как морские гребешки. Исследователи объединили данные о рыбном промысле с картами температур океана. Их анализ охватил около трети зарегистрированного вылова на планете.
«Мы рекомендуем менеджерам по рыбному хозяйству исключить чрезмерный вылов рыбы, восстанавливать отрасль и учитывать изменение климата», — сказал руководитель исследования, доктор Крис Фри.
Морепродукты составляют приблизительно половину потребляемого животного белка в прибрежных регионах Земли. Более 56 миллионов человек во всем мире работают в рыбной промышленности или питаются продуктами рыбного хозяйства.
«Мы были ошеломлены, обнаружив, что рыболовство во всем мире уже отреагировало на глобальное потепление», — сказал соавтор исследования Малин Пински.
Наибольшие потери наблюдаются в Японском и Северном морях, вдоль Иберийского побережья, Кельтского шельфа и течения Куросио, говорится в исследовании.
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