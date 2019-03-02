Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летчики массово покидают ВКС РФ: причины
Самый абсурдный пешеходный переход России (фото)
В Минздраве назвали средний возраст начала половой жизни россиян
Анна Нетребко выступила на 63-м Венском оперном балу
Где российские звезды покупают себе «дачи»
В Бразилии проходит самый грандиозный в мире карнавал В общенациональном празднике принимают участие практически все жители страны
37-летняя Кейт Миддлтон готова родить четвертого ребенка
Собчак осудили в сети за то, что она прячет лицо сына под фильтрами
«Ты че тут встала»: драка с генералом началась из-за женщины
Скабееву высмеяли за ошибку в эфире
Прикованный к коляске Билан выложил видео из больницы - СМИ
Нашли на дереве: подробности кончины мужа Рынски
Лолита без макияжа и укладки рассорила поклонников
Елену Яковлеву в шапке-чулке сравнили с гопником
Ученые нашли «Золотистую смерть»
Помпеи: что на самом деле случилось
Как выглядит черная-черная квартира в Сочи за 36 млн: фото
Богатым россиянам ограничили ипотеку
Фоторепортажи
16Что увидел мир во время суперлуния
10Пещерный голод: как исчезают дома троглодитов
13:14 (мск), источник: Mail.ru Новости

Ученые узнали, как рыба отреагировала на глобальное потепление

Наибольшие потери наблюдаются в Японском и Северном морях.

Источник: РИА "Новости"

Изменение климата нанесло ущерб рыбному промыслу во всем мире, а чрезмерный вылов усугубил проблему.

Читайте также
Ученые выяснили, как поменяется лето к концу столетия

Об этом идет речь в свежем исследовании Ратгерского университета — государственного исследовательского университета США.

Потепление океана привело к тому, что уловы многих видов рыбы и моллюсков снизились в среднем на 4,1% с 1930 по 2010 год. В пяти регионах мира, включая Восточно-Китайское и Северное моря, падение составило от 15 до 35 процентов.

Ученые изучили влияние глобального потепления на 235 популяций 124 видов в 38 регионах по всему миру. Виды включали рыбу, ракообразных, таких как креветки, и моллюсков, таких как морские гребешки. Исследователи объединили данные о рыбном промысле с картами температур океана. Их анализ охватил около трети зарегистрированного вылова на планете.

Читайте также
Грызун из Австралии стал первой «официальной» жертвой изменения климата

«Мы рекомендуем менеджерам по рыбному хозяйству исключить чрезмерный вылов рыбы, восстанавливать отрасль и учитывать изменение климата», — сказал руководитель исследования, доктор Крис Фри.

Морепродукты составляют приблизительно половину потребляемого животного белка в прибрежных регионах Земли. Более 56 миллионов человек во всем мире работают в рыбной промышленности или питаются продуктами рыбного хозяйства.

«Мы были ошеломлены, обнаружив, что рыболовство во всем мире уже отреагировало на глобальное потепление», — сказал соавтор исследования Малин Пински.

Наибольшие потери наблюдаются в Японском и Северном морях, вдоль Иберийского побережья, Кельтского шельфа и течения Куросио, говорится в исследовании.

Читайте также

В Генштабе рассказали об ответе на стратегию «Троянского коня»
«Великий по всем меркам»: умер Жорес Алферов
МВД предложило создать открытую базу данных автомобилей
В России наступила Вселенская родительская суббота
Украина задумала вернуть прах Махно
Три кило обаяния: как выглядит самый маленький в мире олень
Вид из самолета: как в соцсетях «подделывают» свои путешествия
Спорт
Дерби Галицкого Чемпионат России возобновился, и в первом же весеннем туре нас ждет суперматч — «Спартак» — «Краснодар»
Hi-Tech
14 недорогих подарков для любимого человека Дарите друг другу не только любовь.
Авто
Найден самый абсурдный пешеходный переход России (фото) Чтобы жители целого микрорайона могли перейти федеральную трассу М-7, дорожники установили приставную деревянную лестницу
Кино
Певцов и Дроздова поддержали Серебрякова на премьере «Ван Гогов» В Москве представили драму о непростых взаимоотношениях смертельно больного дирижера и его сына-эмигранта
Недвижимость
10 правил жизни в квартире с тещей или свекровью
Под Москвой есть дачи дешевле 150 тысяч рублей. Стоит ли их покупать?
Как выглядит черная-черная квартира в Сочи за 36 млн
Как выглядит квартира рядом с Кремлем: фото
Дети
37-летняя Кейт Миддлтон готова родить четвертого ребенка Герцогиня вместе с мужем посетила детский центр в Северной Ирландии
Леди
Ирина Безрукова восхитила сеть аристократичным образом (фото) Актриса примерила оригинальное макси-платье.
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь