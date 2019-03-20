Карты вымышленных материков оказались изображениями животных
Это необычная серия работ датских художников.
Это необычная серия работ датских художников.
Датские художники Джеппе Рингстед и Николай Сондергаард, работающие в тандеме, известном в Сети под ником
Вблизи это типичные схематические изображения морей и суши с горами, лесами, реками, озерами, заливами и проливами. Но стоит только отойти на несколько шагов, и карты превращаются в портреты диких животных.
«Мы выросли в сельской местности, где полюбили природу и животных. Все это отражено в наших работах. Мы тратим от пары дней до нескольких недель, создавая каждый из этих маленьких миров», — прокомментировали свои творения художники из города Орхус.
Все карты они нарисовали в графическом редакторе. Вымышленные миры названы в честь животных, например, Элефантида (Земля Слонов), Фелида (Земля Львов), Урсида (Земля Медведей), Канис (Земля Волков).
Анна Лысенко
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