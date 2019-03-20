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17:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядят самые странные лягушки (фото)

20 марта отмечают Всемирный день лягушки. Эти животные могут быть крошечными и огромными, забавными и грозными, милыми и странными. В мире — почти 4,8 тысяч видов лягушек. В нашем обзоре — самые необычные их представительницы.

Самая большая

Самая большая в мире лягушка живет в тропических лесах Камеруна и Экваториальной Гвинеи. Это лягушка-голиаф, или Conraua goliath. Весом она с домашнюю кошку, а ее лапа больше, чем мужская ладонь. Голиафы находятся под угрозой вымирания из-за вырубки лесов и нездорового внимания к ним коллекционеров.

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Самая маленькая

В 2009 году ученые обнаружили в Папуа Новой Гвинее новый вид лягушек. Они оказались самыми маленькими в мире — длиной всего до 7 мм. Крошек назвали Paedophryne amauensis. Они обитают в подстилочном слое среди опавшей листвы.

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Самая ядовитая

В мире немало ядовитых лягушек, но самая грозная из них ­- ужасный листолаз (Phyllobates terribilis), обитающий в Колумбии. Эмбера, коренной народ этой страны, веками использовал яд этих животных, чтобы смазывать наконечники стрел. Батрахотоксином из одного листолаза можно отравить 10 взрослых мужчин.

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Лягушка родом из другой эры

Пурпурная лягушка, или Nasikabatrachus sahyadrensis обитает в горах Западные Гаты в Индии. Это животное — живое свидетельство доисторических времен. Она появилась еще 100 миллионов лет, когда Индия, Мадагаскар и Сейшельские Острова были единой сушей.

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Летающая лягушка

Rhacophorus helenae, или летающая лягушка Елены была обнаружена в 2013 году в Южном Вьетнаме. Большие перепонки на лапах помогают ей легко перелетать с дерева на дерево, спасаясь от хищников.

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Волосатая лягушка

Волосатая лягушка, или Trichobatrachus robustus имеет по бокам плотно расположенные друг к другу лоскутки кожи, напоминающие волосы. Они появляются у самцов в период размножения. Но это не единственная ее особенность. Волосатая лягушка умеет ломать кости фаланг и выводить их через кожу, чтобы получались когти для защиты от хищников.

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Анна Лысенко

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