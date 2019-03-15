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18:14 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядят семь самых странных животных (фото)

Жуткие и забавные.

Плащеносный броненосец

Этот вид броненосца обитает на небольшой территории в Южной Америке, ему грозит вымирание. Животное длиной около метра ведет ночной образ жизни. Испугавшись, оно способно за несколько секунд полностью закопаться в землю.

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Мадагаскарская руконожка

Это ночной примат, обитающий на Мадагаскаре. Зверька еще называют айе-айе. Весит он около 3 кг. У руконожки длинный хвост — на треть длиннее туловища. Из-за длинных когтей на передних лапах животное ходит очень медленно. У местных жителей айе-айе вызывает суеверный страх. Считается, что тот, кто ее увидит, умрет в течение года.

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Голый землекоп

Небольшой грызун обитает в сухих саваннах и полупустынях Кении, Эфиопии и Сомали. У него очень слабое зрение, но острый слух и обоняние. Кожа голого землекопа нечувствительна к боли — зверьки не чувствуют ожогов и порезов.

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Австралийская бычья акула

Эта рыба известна благодаря необычному внешнему виду. У нее крупная голова с тупым и коротким рылом. Обитает австралийская бычья акула в Индийском и Тихом океанах. Она не опасна для человека, но может несильно укусить дайвера, если ее спровоцировать.

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Полуслизень

Ibycus rachelae обитают в лесах Малайзии. У них есть раковина, но спрятаться в нее слизни не могут из-за своих размеров. Эти герои-любовники стреляют в потенциальную пару смесью из карбоната кальция и гормонов. Такой «выстрел» действует на другого слизня как афродизиак.

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Иравадийский дельфин

В отличие от других дельфинов, у этих млекопитающих нет клюва, а еще у них гибкая шея и очень выпуклая голова. Обитает этот «инопланетянин» в прибрежных водах Индийского океана от Бенгальского залива до севера Австралии.

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Миногообразные

Жуткого вида животные принадлежат к классу миног. Их около 40 видов. Все обитают в умеренных водах Северного и Южного полушарий и в бассейне Северного Ледовитого океана. Это паразиты, присасывающиеся к коже рыб. Они прогрызают кожу и питаются кровью и мышцами.

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Анна Лысенко

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