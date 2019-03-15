Как выглядят семь самых странных животных (фото)
Жуткие и забавные.
Жуткие и забавные.
Этот вид броненосца обитает на небольшой территории в Южной Америке, ему грозит вымирание. Животное длиной около метра ведет ночной образ жизни. Испугавшись, оно способно за несколько секунд полностью закопаться в землю.
Это ночной примат, обитающий на Мадагаскаре. Зверька еще называют
Небольшой грызун обитает в сухих саваннах и полупустынях Кении, Эфиопии и Сомали. У него очень слабое зрение, но острый слух и обоняние. Кожа голого землекопа нечувствительна к боли — зверьки не чувствуют ожогов и порезов.
Эта рыба известна благодаря необычному внешнему виду. У нее крупная голова с тупым и коротким рылом. Обитает австралийская бычья акула в Индийском и Тихом океанах. Она не опасна для человека, но может несильно укусить дайвера, если ее спровоцировать.
Ibycus rachelae обитают в лесах Малайзии. У них есть раковина, но спрятаться в нее слизни не могут
В отличие от других дельфинов, у этих млекопитающих нет клюва, а еще у них гибкая шея и очень выпуклая голова. Обитает этот «инопланетянин» в прибрежных водах Индийского океана от Бенгальского залива до севера Австралии.
Жуткого вида животные принадлежат к классу миног. Их около 40 видов. Все обитают в умеренных водах Северного и Южного полушарий и в бассейне Северного Ледовитого океана. Это паразиты, присасывающиеся к коже рыб. Они прогрызают кожу и питаются кровью и мышцами.
Анна Лысенко
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