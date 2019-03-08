Снимок бабочки с прозрачными крыльями победил в конкурсе экофотографий

Фото бабочки с прозрачными крыльями, сделанное в Эквадоре, победило на престижном ежегодном конкурсе экологической фотографии BMC.

Автор фото — Марианна Элиас из Парижского университета (в прошлом — Сорбонны). Она сделала снимок в лесах Южных Анд. Бабочка на фотографии принадлежит к виду Hypomenitis enigma из трибы итомины. Они считаются ядовитыми, потому что питаются растениями семейств астровых и бурачниковых, содержащими алкалоид пирролизидин. Он накапливается в тканях бабочек.

Призовые места также получили Пилар Олива Видал из Испании за снимок белоголового сипа, сидящего над тушей кабана, и Маттео Сантон из Германии. Он сфотографировал дюгоня под водой в поисках обеда.

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