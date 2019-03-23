Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сбивать без разговоров: ответ РФ на вторжение бомбардировщика США
Почему чиновникам положены дорогие авто: теперь мы знаем ответ
Необычный страх заставил мужчину навсегда отказаться от зеркал
Бузову довели до слез на съемках «Дома 2»
Пара случайно купила заброшенный особняк вместо квартиры
«Сеть»: Пенсионерский хайп, «космический портал» и машина-колобок Черная дыра в небе напугала туристов в Арабских Эмиратах. Пенсионерский хайп: баба Галя читает рэп
Мальчика, найденного в лесопарке, отдадут в приют
Мать семи приемных детей жестоко издевалась над ними ради видео
Потрясенный горем Алдонин рассказал о состоянии дочери
Николаев в тяжелом состоянии: что говорят врачи
Стало известно, кто будет исполнять роль жены Петросяна
Чулпан Хаматова стала блондинкой ради роли
Зеленский сделал заявление о русском языке на Украине
Кто сможет получать двойную пенсию в России
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Крупнейшая авиабаза США оказалась под водой (фото)
Пара случайно купила заброшенный особняк вместо квартиры
Грязевое болото во дворе дома «засосало» школьника
Фоторепортажи
11Буйство красок: как в Индии встречают весну
24В России проводили Масленицу
10:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф показал, как выглядят самые необычные грибы (фото)

Снимки сделаны в горах Северной Калифорнии.

Фотограф и бывший консультант по охране окружающей среды Элисон Поллак представила серию работ, посвященных удивительным образцам грибов и слизневиков.

Во время загрузки произошла ошибка.
Стемонитис

Женщина увлекается походами в горы. Большинство ее снимков сделаны в Северной Калифорнии. Фотограф не только сотрудничает с журналами о природе, но и делится своими работами в соцсетях.

На фотографиях Поллак можно увидеть белый косматый гриб ежовик коралловидный, похожий на столбы стемонитис, изысканные comatricha и многие другие виды.

Во время загрузки произошла ошибка.
Comatricha
Во время загрузки произошла ошибка.
Physarum leucophaeum
Во время загрузки произошла ошибка.
Arcyria denudata
Во время загрузки произошла ошибка.
Auriscalpium vulgare
Во время загрузки произошла ошибка.
Hericium
Во время загрузки произошла ошибка.
Chlorociboria aeruginascens

Анна Лысенко

Читайте также

Столицу Казахстана Астану переименовали в Нур-Султан
Зеленский назвал условие возвращения Крыма
Спасшего привязанную к рельсам собаку машиниста наградят
В Comedy Woman снова нашли оскорбление маршала-героя
Российские фигуристы завоевали серебро в танцах на льду на ЧМ
МИД Германии назвал бомбардировки НАТО Югославии «правильными»
Сергей Доренко назвал Казахстан «лучшей из сатрапий»
Спорт
Определился последний полуфиналист Кубка Гагарина «Салават Юлаев» победил «Автомобилист» в пятом матче серии и теперь встретится с омским «Авангардом»
Hi-Tech
Осторожно: вас снимает скрытая камера Постояльцев гостиниц круглосуточно снимали на видео.
Авто
Китайцы поплатились за копирование европейских авто Компания Jaguar Land Rover, входящая в состав Tata Motors, выиграла дело против китайской Jiangling Motors Corp
Кино
Бузову довели до слез на съемках «Дома 2» Телеведущая и певица не смогла сдержать эмоций и покинула «лобное место»
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Слухи о суррогатном материнстве Заворотнюк подтвердились Постановщик подлил масла в огонь споров поклонников, которые не поверили в роды актрисы.
Леди
Адвокат Петросяна рассказал о найденных у Степаненко миллионах Сергей Жорин поделился с журналистами новой информацией касательно развода юмористов.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
Хочешь поспать в винной бочке? В Португалии есть отель, где это можно сделать
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь