Фотограф показал, как выглядят самые необычные грибы (фото)
Снимки сделаны в горах Северной Калифорнии.
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Снимки сделаны в горах Северной Калифорнии.
Фотограф и бывший консультант по охране окружающей среды Элисон Поллак представила серию работ, посвященных удивительным образцам грибов и слизневиков.
Женщина увлекается походами в горы. Большинство ее снимков сделаны в Северной Калифорнии. Фотограф не только сотрудничает с журналами о природе, но и делится своими работами в соцсетях.
На фотографиях Поллак можно увидеть белый косматый гриб ежовик коралловидный, похожий на столбы стемонитис, изысканные comatricha и многие другие виды.
Анна Лысенко
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