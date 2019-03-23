Палеонтологи нашли самого большого в мире тираннозавра
У него была непростая жизнь.
У него была непростая жизнь.
Палеонтологи Альбертского университета в Канаде сообщили о самом большом в мире тираннозавре.
Это также самый большой скелет динозавра из когда
13-метровый тираннозавр рекс по прозвищу Скотти жил в доисторическом Саскачеване 66 миллионов лет назад. Его предполагаемый вес составлял 8,8 тонн, что делает его самым крупным из всех известных науке динозавров.
Скелет был обнаружен еще в 1991 году. Извлечение костей из песчаника заняло больше 10 лет. После этого ушли годы на их детальное изучение.
Скотти уникален не только своим размером и весом, говорят ученые. Это также самый старый из всех известных представителей tyrannosaurus rex. Он прожил примерно 30 лет, предполагают исследователи.
«По стандартам тираннозавра, у него была необычайно долгая жизнь. И это была жестокая жизнь», — прокомментировали ученные, которые обнаружили на его костях следы серьезных травм. Гигант ломал ребра и пережил заражение челюсти. Также ему едва не откусил хвост другой динозавр.
Анна Лысенко
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