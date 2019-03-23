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14:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Польше нашли редчайшего белого пингвина

Малыш недавно появился на свет в одном из зоопарков.

В зоопарке польского города Гданьск сфотографировали редчайшего белого пингвина.

Птица появилась на свет только в декабре 2018 года, поэтому сотрудники зоопарка еще не могут установить ее пол. Пока пингвин весит всего полкилограмма, его длина — около 30 см.

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Сейчас специалисты наблюдают за тем, примут ли другие пингвины альбиноса. В природе стая нередко отвергает таких птиц. Кроме того, альбиносы становятся первыми жертвами хищников.

Сам альбинизм не представляет угрозы для малыша. По словам экспертов, у птицы хватает защитных пигментов, чтобы не страдать из-за яркого солнца.

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Птенец принадлежит к виду африканских пингвинов, которые живут на побережье ЮАР и Намибии. Взрослые птицы этого вида весят 3−5 кг и достигают 65−70 см в высоту.

Анны Лысенко

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