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14:41 (мск), источник: Mail.ru Новости

В Южной Африке нашли розового слоненка (видео)

Ему не больше 2−3 недель.

Сафари-гид Тим Янсен ван Вюрен снял на камеру необычного розового слоненка в частном заповедника Мала-Мала в Южной Африке.

Он сопровождал группу туристов, когда увидел небольшое стадо слонов. Слоненок, которому было не больше 2−3 недель, играл в траве возле старших сородичей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ван Вюрен считает, что ему удалось запечатлеть слоненка с лейкизмом. Это частичная потеря пигментации наружного покрова у животных. Такие слоны встречаются крайне редко.

Иногда лейкизм ошибочно принимается за альбинизм. При альбинизме в организме животного не синтезируется пигмент меланин. При лейкизме пигментные клетки отсутствуют вообще.

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