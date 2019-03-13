В Южной Африке нашли розового слоненка (видео)

Сафари-гид Тим Янсен ван Вюрен снял на камеру необычного розового слоненка в частном заповедника Мала-Мала в Южной Африке.

Он сопровождал группу туристов, когда увидел небольшое стадо слонов. Слоненок, которому было не больше 2−3 недель, играл в траве возле старших сородичей.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Tn-_EW4br1k?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ван Вюрен считает, что ему удалось запечатлеть слоненка с лейкизмом. Это частичная потеря пигментации наружного покрова у животных. Такие слоны встречаются крайне редко.

Иногда лейкизм ошибочно принимается за альбинизм. При альбинизме в организме животного не синтезируется пигмент меланин. При лейкизме пигментные клетки отсутствуют вообще.