В Южной Африке нашли розового слоненка (видео)
Ему не больше 2−3 недель.
Ему не больше 2−3 недель.
Он сопровождал группу туристов, когда увидел небольшое стадо слонов. Слоненок, которому было не больше 2−3 недель, играл в траве возле старших сородичей.
Ван Вюрен считает, что ему удалось запечатлеть слоненка с лейкизмом. Это частичная потеря пигментации наружного покрова у животных. Такие слоны встречаются крайне редко.
Иногда лейкизм ошибочно принимается за альбинизм. При альбинизме в организме животного не синтезируется пигмент меланин. При лейкизме пигментные клетки отсутствуют вообще.
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