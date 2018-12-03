Фотограф снял уникального белоснежного оленя в Норвегии (фото)
Почти мифическое существо.
Почти мифическое существо.
24-летний фотограф Мэдс Нордсвеен из Осло во время похода с друзьями по близлежащим окрестностям встретил удивительное животное.
Пока молодой человек пытался найти красивые пейзажи для съемки, к нему на встречу вышел белоснежный олененок, который
Оказалось, что малыш был там со своей мамой, но любопытство превысило страх — и олененок подошел очень близко к фотографу, которому удалось сделать несколько очень красивых и редких кадров. Покрутившись немного рядом, малыш оставил Мэдса и вернулся к маме.
У северных оленей окрас в основном пятнистый или
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