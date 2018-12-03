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20:15 (мск), источник: Mail Новости

Фотограф снял уникального белоснежного оленя в Норвегии (фото)

Почти мифическое существо.

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24-летний фотограф Мэдс Нордсвеен из Осло во время похода с друзьями по близлежащим окрестностям встретил удивительное животное.

Пока молодой человек пытался найти красивые пейзажи для съемки, к нему на встречу вышел белоснежный олененок, который из-за своего окраса был практически незаметен среди снега.

Оказалось, что малыш был там со своей мамой, но любопытство превысило страх — и олененок подошел очень близко к фотографу, которому удалось сделать несколько очень красивых и редких кадров. Покрутившись немного рядом, малыш оставил Мэдса и вернулся к маме.

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У северных оленей окрас в основном пятнистый или кофейно-бурый, однако очень редко встречаются полностью белоснежные особи. Такой окрас — результат генетической мутации, которая удаляет пигмент с шерсти, однако, животные не являются альбиносами, так как их рога и глаза сохраняют цвет.

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