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14:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Огромный кит с детенышем приплыли к туристам, чтобы поиграть (видео)

И получить свою порцию ласки.

63-летний австриец Оскар Ленер и его супруга в конце марта поехали на отдых в Мексику. Там они отправились на морскую прогулку и совсем недалеко от берега встретили самку серого кита с детенышем.

Во время загрузки произошла ошибка.

Киты подплыли к лодке с туристами и принялись с ней играть: они легонько толкали ее носами, проплывали под ней и даже подставляли удивленным людям свое пузико, чтобы те его погладили.

Екатерина Гура

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