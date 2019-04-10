Огромный кит с детенышем приплыли к туристам, чтобы поиграть (видео)
И получить свою порцию ласки.
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И получить свою порцию ласки.
63-летний австриец Оскар Ленер и его супруга в конце марта поехали на отдых в Мексику. Там они отправились на морскую прогулку и совсем недалеко от берега встретили самку серого кита с детенышем.
Киты подплыли к лодке с туристами и принялись с ней играть: они легонько толкали ее носами, проплывали под ней и даже подставляли удивленным людям свое пузико, чтобы те его погладили.
Екатерина Гура