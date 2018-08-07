Горбатые киты вынырнули под балконом дома в Канаде

Необычное утро ждало постояльцев туристического домика в Канаде — два горбатых кита показались практически у самого берега, устроив небольшое шоу для наблюдателей.

Видео, снятое одним из туристов, размещено в соцсетях. Точное место происшествия не указано. Скорее всего, это тихоокеанское побережье у Порт-Харди в Британской Колумбии.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/yq9U-s3teSI?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Горбач или горбатый кит свое название получил из-за спинного плавника, напоминающего горб. Также он имеет привычку при плавании сильно выгибать спину. Взрослые горбачи достигают 13−14 метров в длину.

В Северной Атлантике обитают 2 стада горбатых китов. Они мигрируют от Исландии, Южной Гренландии, Лабрадора, Ньюфаундленда и Новой Англии до Антильских островов, а также от Баренцева моря и Финмаркена до островов Зелёного Мыса и Западной Африки.

На севере Тихого океана обитают стада, перемещающиеся от Чукотского моря, Аляскинского залива, Алеутских островов, Камчатки и Британской Колумбии вдоль континентального шельфа.