Горбатые киты вынырнули под балконом дома в Канаде
Горбачи приплыли прямо к завтраку.
Горбачи приплыли прямо к завтраку.
Необычное утро ждало постояльцев туристического домика в Канаде — два горбатых кита показались практически у самого берега, устроив небольшое шоу для наблюдателей.
Видео, снятое одним из туристов, размещено в соцсетях. Точное место происшествия не указано. Скорее всего, это тихоокеанское побережье у
Горбач или горбатый кит свое название получил
В Северной Атлантике обитают 2 стада горбатых китов. Они мигрируют от Исландии, Южной Гренландии, Лабрадора, Ньюфаундленда и Новой Англии до Антильских островов, а также от Баренцева моря и Финмаркена до островов Зелёного Мыса и Западной Африки.
На севере Тихого океана обитают стада, перемещающиеся от Чукотского моря, Аляскинского залива, Алеутских островов, Камчатки и Британской Колумбии вдоль континентального шельфа.
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