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10:20 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Горбатые киты вынырнули под балконом дома в Канаде

Горбачи приплыли прямо к завтраку.

Необычное утро ждало постояльцев туристического домика в Канаде — два горбатых кита показались практически у самого берега, устроив небольшое шоу для наблюдателей.

Видео, снятое одним из туристов, размещено в соцсетях. Точное место происшествия не указано. Скорее всего, это тихоокеанское побережье у Порт-Харди в Британской Колумбии.

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Горбач или горбатый кит свое название получил из-за спинного плавника, напоминающего горб. Также он имеет привычку при плавании сильно выгибать спину. Взрослые горбачи достигают 13−14 метров в длину.

В Северной Атлантике обитают 2 стада горбатых китов. Они мигрируют от Исландии, Южной Гренландии, Лабрадора, Ньюфаундленда и Новой Англии до Антильских островов, а также от Баренцева моря и Финмаркена до островов Зелёного Мыса и Западной Африки.

На севере Тихого океана обитают стада, перемещающиеся от Чукотского моря, Аляскинского залива, Алеутских островов, Камчатки и Британской Колумбии вдоль континентального шельфа.

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