В Мексике заметили огромного кита-альбиноса (видео)
В СМИ животное окрестили «настоящим Моби Диком».
В СМИ животное окрестили «настоящим Моби Диком».
Огромный
35-летний Мануэль Гонсалес катал друзей на лодке, когда увидел животное.
«Я видел
Сначала очевидцы подумали, что перед ними просто очень светлый серый кит, но, подплыв ближе, убедились, что это альбинос.
В СМИ кита окрестили «настоящим Моби Диком» в честь гигантского белого кита из романа Германа Мелвилла.
По словам Гонсалеса, животному не стоит бояться сетей — в сезон китов местные рыбаки прекращают вылов рыбы. Они зарабатывают благодаря туристам, которые специально приезжают наблюдать за китами.
В 2008 году в Мексике уже был замечен белый кит. Ему дали прозвище Galón de Leche — Галлон Молока. В 2017 году здесь увидели еще одного «блондина», его прозвали Costalito de Sal — Мешок Соли.
Анна Лысенко
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