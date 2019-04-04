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16:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Мексике заметили огромного кита-альбиноса (видео)

В СМИ животное окрестили «настоящим Моби Диком».

Огромный кит-альбинос попал на камеру в заливе Магдалена у берегов Мексики.

35-летний Мануэль Гонсалес катал друзей на лодке, когда увидел животное.

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«Я видел животных-альбиносов только на фото, в документальных фильмах и научных статьях, но я всегда хотел посмотреть на них вживую, — говорит мужчина. — Когда я увидел этого кита, не мог поверить, что моя мечта стала реальностью».

Сначала очевидцы подумали, что перед ними просто очень светлый серый кит, но, подплыв ближе, убедились, что это альбинос.

В СМИ кита окрестили «настоящим Моби Диком» в честь гигантского белого кита из романа Германа Мелвилла.

По словам Гонсалеса, животному не стоит бояться сетей — в сезон китов местные рыбаки прекращают вылов рыбы. Они зарабатывают благодаря туристам, которые специально приезжают наблюдать за китами.

В 2008 году в Мексике уже был замечен белый кит. Ему дали прозвище Galón de Leche — Галлон Молока. В 2017 году здесь увидели еще одного «блондина», его прозвали Costalito de Sal — Мешок Соли.

Анна Лысенко

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