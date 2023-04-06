17:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Эксперт назвал весенние продукты, которые спасут от авитаминоза
Врач Наталья Ячминская рассказывает, как укрепить организм без нагрузки на кошелек.
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Есть несколько «заменителей» покупных овощей, которые появились или скоро появятся в садах и на приусадебных участках. Речь идет о богатой на витамины зелени. Врач-диетолог Наталья Ячминская выделяет три продукта, которые стоит добавить весной в свой рацион.
Черемша (она же медвежий лук, дикий чеснок, чензели, левурда, самардала), говорит диетолог, содержит большое количество витамина С, эфирные масла, фитонциды и лизоцим и считается эффективным профилактическим средством при острых респираторных заболеваниях. Она стимулирует аппетит, улучшает работу пищеварительной системы и снижает риск развития заболеваний щитовидной железы.
Черемша стимулирует работу сердца и очищает кровь, а также снижает артериальное давление и риск инсульта. Как отмечает Ячминская, использовать растение нужно в меру.
К тому же, она противопоказана тем, у кого есть язва желудка, гастрит, холецистит, гепатит, панкреатит и эпилепсия. Если таких проблем со здоровьем нет, то можно смело добавлять черемшу в салаты, сэндвичи, супы и соусы, пишет Иносми со ссылкой на издание Zaxid.
Следующая на очереди — крапива. Диетолог отмечает, что в ней присутствуют витамины А, В, С, Е, К, железо, магний, медь, кальций, кремний, селен и фитонутриенты, в частности флавониды, предотвращающие болезни сердца, фитонциды и органические кислоты. Сочные молодые стебли и листья крапивы — богатый источник хлорофилла, а он прекрасно регулирует обменные процессы в организме, способствует нормализации уровня сахара, укрепляет иммунитет.
Однако ее не стоит употреблять гипертоникам и тем, кто страдает варикозным расширением вен, тромбофлебитом и атеросклерозом — у таких людей она может спровоцировать образование тромбов. Нежелательна крапива и в питании беременных. Если ограничений по здоровью нет, то супы и салаты с этим растением можно употреблять круглый год, не дожидаясь прихода весны.
Наталья отмечает: летом срывать стоит лишь молодые листочки с верхушек самой молодой крапивы. Именно там сконцентрированы все витамины. И еще одна важная деталь — собирать крапиву, как и другую зелень, не стоит вблизи трасс, дорог и предприятий.
Полезным для организма могут оказаться и «сорняки», например, — одуванчик: его цветок содержит лютеин, тараксантин, флавоксантин, арнидиол, фарадиол, тритерпеновые спирты. В молочном соке одуванчика содержатся тараксацин и тараксацерин, каучуковые вещества. А в соцветиях и листьях содержатся тараксантин, флавоксантин, витамины С, А, В2, Е, РР, холин, сапонины, смолы, тараксацерин, соли марганца, железа, кальция и фосфора.
Горечь одуванчика стимулирует аппетит и улучшает пищеварение. Цветок обладает желчегонным, мочегонным, спазмолитическим, противовоспалительным и слабительным действием. Но людям с язвенной болезнью желудка, повышенной кислотностью и склонностью к диареям от него следует отказаться.
Недавно ученые узнали, почему покупные овощи и фрукты не имеют вкуса. Они заметили изменения в геноме продуктов еще более полувека назад.
Олеся Маевская