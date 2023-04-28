19:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: как россияне проведут майские праздники
Шашлыки, работа или путешествие: пользователи проекта Новости Mail.Ru поделились планами на предстоящие длинные выходные.
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В текущем году длительные майские каникулы не предусмотрены. Всего, согласно производственному календарю, в мае россияне будут отдыхать 11 дней, из которых 8 дней приходятся на стандартные выходные: субботу и воскресенье.
В преддверии праздника Весны и Труда в 2023 году россияне будут отдыхать три дня: 29, 30 апреля и 1 мая (с субботы по понедельник). Второй период каникул связан с Днем Победы. Здесь можно отдохнуть четыре дня: с 6 по 9 мая (с субботы по вторник).
Мы решили узнать о планах пользователей Новостей Mail.ru на предстоящие выходные в мае: собираются ли они провести время на даче, будут ли отдыхать дома, а может, совместят майские праздники с работой. Делимся результатами.
Большинство россиян высказалось за то, чтобы остаться дома или поехать на дачу во время майских праздников. Количество респондентов разделилось поровну — по 31%. Среди пользователей проекта оказались 17% и тех, кто будет работать во время выходных в мае.
В числе прочего пользователи рассказали, что собираются провести время на базах отдыха, многие собираются поехать в деревню: пока одни будут заниматься ремонтом, другие — помогут на дачном участке родителям. Также в планах на «майские»: готовить шашлыки, быть в кругу семьи, общаться с родными и друзьями. Есть и активные пользователи проекта, которые собираются на сплавы и в горы. Из будничных дел пользователи выбирают «мыть окна», «проводить субботники» и «смотреть демонстрации и гуляния по телевизору».
Однако длинные выходные — отличное время для путешествия, по стране или за границей. Воспользоваться возможностью планируют 6% пользователей. Именно столько отвечающих решили провести «майские» в поездках по стране. Есть и 2% респондентов, заблаговременно решивших поехать на выходные в другие страны (о каких странах речь, уточним в другом исследовании).
Ранее ВЦИОМ рассказал о денежных планах россиян на праздники. Например, мужчины в среднем планируют потратить на праздники больше, чем женщины — 20 401 рублей против 16 104 рублей, а в среднем россияне планируют потратить на отдых 18 356 рублей.
Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail.ru 27