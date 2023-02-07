12:08 (мск), источник: Московский комсомолец
Ставки по рублевым вкладам снова упали
Депозиты теряют привлекательность.
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Самый надежный в РФ инструмент сохранения сбережений — вклад — в середине зимы, похоже, совсем потерял былое очарование. Средние ставки по рублевым депозитам в минувшем январе опять снизились. Впереди новая волна разочарования. А введение нового налога на доходы на фоне высокой инфляции еще больше снизит привлекательность вклада.
Главная тенденция на рынке рублевых депозитов — очередное снижение ставок. Во второй декаде января 2023 года, по оценке ЦБ, средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физлиц в рублях уменьшились до 8,04%. Средние значения, разумеется, еще ниже. «По депозитам средние ставки в конце первого месяца этого года колебались в районе 6−8% годовых, по накопительным счетам — 5−6% годовых», — сообщил «МК» лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие» Александр Бородкин.
Напомним, в конце прошлого года инфляция в РФ, по данным Росстата, составила 11,94%.
Таким образом, в текущих условиях сбережения граждан на рублевых вкладах на горизонте года обесцениваются в среднем уже минимум на треть (6−8% против 11,94% по инфляции).
Как известно, средние ставки по рынку зависят от срока депозита, наличия условий частичного снятия и/или пополнения, капитализации по вкладу, сроков выплаты процентов.
Сейчас, по словам Бородкина, наиболее выгодные ставки банкиры предлагают вкладчикам на сроки размещения более года. В свою очередь клиенты, реагируя на высокие ставки, размещаются на длинные сроки.
Как полагает аналитики, текущие ставки на рынке вкладов будут сохраняться в первых двух кварталах с незначительными корректировками. По прогнозу директора департамента розничного кредитования «Цифра банка» Валентина Федчина, в текущем году ставки по депозитам будут плавно снижаться до уровня 6,5%.
Несмотря на санкции и курс девалютизации, интерес россиян (особенно состоятельных) к вкладам в евро и долларах США, как оказалось, никуда не пропал. По данным ЦБ на 1 декабря 2022 года, депозиты в иностранной валюте, несмотря на крайне низкие ставки, занимали 21% (8,4 трлн руб.) от всех вкладов населения (40,1 трлн руб.). Но из этой суммы в российских банках в конце года находилось только 3,5 трлн руб. Остальные 5 трлн граждане держали в зарубежных кредитных организациях.
Интересно, что внутри страны в общем депозитном портфеле растет доля юаня. Банки стимулируют спрос, повышая привлекательность вкладов в китайской валюте. В конце января повысил ставки до 1,1−2,5% годовых «Сбер». В начале февраля аналогичные шаги предприняли и другие игроки. Банк «Санкт-Петербург» увеличил ставки на 0,5 процентного пункта, до 1,5% годовых, Альфа-банк — на 0,63 п. п., до 2,63%, Газпромбанк — на 1 п. п., до 1,5%. «Вклад в китайских юанях можно рассматривать как инструмент диверсификации валютного риска и как неплохую альтернативу сбережениям в долларах и евро», — отметил руководитель бизнеса депозитов банка «Санкт-Петербург» Эльвир Максимов.
1 января власти приготовили для вкладчиков неприятный подарок — новый налог на доходы. По итогам этого года банки предоставят в ФНС информацию о процентных доходах клиентов. ФНС рассчитает совокупный процентный доход клиента, полученный во всех банках, после чего сформирует для клиента информацию о сумме налога. «В конце марта 2022 года был подписан новый закон, который временно разрешил россиянам не платить налог на доход по вкладам. Согласно ему, граждане не должны оплачивать НДФЛ с процентных доходов по банковским депозитам, полученных в 2021—2022 годах. Таким образом, в 2022 (с доходов, полученных в 2021 году) и 2023 (с доходов, полученных в 2022 году) годах платить такой налог не нужно», — пояснил Валентин Федчин.
Однако, с его слов, до декабря 2024 года уже необходимо будет оплатить проценты по вкладам за 2023 год.
С учетом изменений в налоговом законодательстве в марте 2022 года для расчета суммы облагаемого налогом дохода необходимо из полученной суммы процентов по вкладу вычесть произведение максимальной ключевой ставки ЦБ РФ того года, в котором был получен доход на 1 млн руб. С остатка процентного дохода необходимо заплатить НДФЛ по ставке 13%.
Эксперты советуют гражданам с консервативным риск-профилем не поддаваться эмоциям, а продолжать спокойно работать со сбережениями. Как полагает Александр Бородкин, в текущей ситуации наиболее разумной сберегательной стратегией выглядит размещение средств в рублевые вклады на максимальный срок, который позволяет ставка.
Часть накоплений можно разместить на накопительном счете, предполагающем более мягкие условия снятия и пополнения средств. Валентин Федчин рекомендует диверсифицировать свой портфель вкладов и взглянуть на рынок ценных бумаг, воспользовавшись услугами проверенных брокеров.