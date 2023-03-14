СМИ: пенсионные фонды по всему миру потеряли миллионы долларов из-за банкротства SVB

По его данным, после закрытия SVB пять пенсионных фондов в США, а также два фонда за рубежом подтвердили, что у них были инвестиции в акции данного банка. Пенсионный фонд государственных служащих Калифорнии, клиентами которого являются более 15 млн человек, инвестировал около $67 млн в SVB и $11 млн в Signature Bank. Представители фонда отмечают, что эти инвестиции составляют лишь малую часть от общего портфеля. Пенсионная система учителей штата Калифорния, крупнейший в США пенсионный фонд для учителей, сообщил, что по состоянию на 9 марта держал около $11 млн в акциях SVB.
Американские фонды за пределами Калифорнии также инвестировали в SVB. Среди них — Система пенсионного обеспечения сотрудников штата Род-Айленд, вложившая более $2,6 млн в SVB, Signature и два других банка, которым угрожает закрытие: First Republic и Silvergate Capital.
Национальная пенсионная система Кореи (NPS), управляющая третьим по величине пенсионным фондом в мире с активами в размере более $800 млрд, владеет примерно 100 тыс. акций SVB. Их стоимость по состоянию на конец 2022 года оценивалась в $23,2 млн. Потери шведского пенсионного фонда Alecta от инвестиций в SVB составили 12 млрд крон ($1,13 млрд).
Калифорнийский Silicon Valley Bank объявил о своем банкротстве 10 марта. В этот день SVB Financial Group подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) отчет, в котором сообщила о закрытии дочерней компании Silicon Valley Bank. Банк являлся одним из наиболее известных кредиторов американских стартапов, а также компаний IT-сферы и здравоохранения, занимая 16-е место по величине активов в стране. Таким образом, его крах стал самым значительным в США после кризиса 2008 года.
Также 12 марта 2023 года Минфин США сделал с ФРС и Федеральной корпорацией страхования вкладов совместное заявление, согласно которому регулятором штата Нью-Йорк было принято решение о закрытии Signature Bank для исключения системных рисков. В соответствии с заявлением американских ведомств и регуляторов предполагается, что акционеры SVB Financial Group и Signature Bank, а также некоторые держатели необеспеченных долговых ценных бумаг не получат возмещения.