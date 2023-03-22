Эксперт оценил прогноз по возможному краху еще 50 банков в США

Ранее в этот день Макдональд заявил агентству «РИА Новости», что еще полсотни кредитных организаций «могут рухнуть» до того, как американские власти решат структурную проблему.
«На текущий момент под непосредственной угрозой банкротства находится как минимум один банк — First Republic Bank, а в список будущих потенциальных жертв банковского коллапса входят еще десятки американских банков, испытывающих проблемы с ликвидностью и находящихся под информационным давлением», — уточнил Шатов.
По его словам, сложность в том, что решить структурную проблему с помощью исключительно денежной эмиссии у Федеральной резервной системы (ФРС) США не получится.
«Система находится в разбалансированном состоянии, а уровень рисков внутри нее постоянно растет, в то время как вторичный эффект заражения распространяется, что может запустить механизм цепной реакции. В ближайшее время с высокой степенью вероятности можно будет наблюдать проблемы у других мелких и средних региональных банков, для которых вновь собираются повысить уровень обязательного резервирования», — объяснил эксперт.
Шатов отметил, что акции относительно устойчивых средних банков упали на 25−40%, а у большинства региональных банков снизились на 40−80%.
Региональные банки вынужденно повышают ставки на депозиты для привлечения денег клиентов, в то время как крупные могут держать ставки по депозитам значительно ниже, рассказал эксперт.
«Кроме того, в крупнейших банках происходит гиперконцентрация ликвидности, такие банки проводят операции с ФРС в рамках QE (программы количественного смягчения. — Ред.) и распределяют ликвидность по банковской системе. Региональные банки также получили ликвидные ресурсы по линии распределения бюджетных средств физлицам в период вспышки ковида в 2020—2021 годах, однако этот ресурс уже исчерпан», — добавил он.
При этом сложно заранее предсказать, какой банк следующим пойдет под ликвидацию, считает эксперт.
Процесс носит неконтролируемый характер, а определяющим фактором будет являться реализация сценария bank run, то есть следствие подрыва доверия, которое зависит от интенсивности информационного воздействия и психологии толпы.
Евгений Шатовпартнер Capital Lab
Эксперт напомнил, что на фоне кризиса ФРС восстановила кредитные линии банкам «и пытается решить проблему набегов при помощи новой программы банковского финансирования Bank Term Funding Program».
По его мнению, подрыв доверия к банковской системе будет иметь долгосрочные последствия. Он не исключил сценарий массового краха банков, но, по его словам, вопрос только в возможностях ФРС оперативно реагировать ситуацию и в масштабе проблем, которые можно временно решить предоставлением дополнительной ликвидности.
В то же время эксперт подчеркнул, что банковский кризис 2023-го имеет ряд отличий по сравнению с финансовым кризисом 2008 года, начавшимся с краха Lehman Brothers.
Так, он обратил внимание на то, что текущий кризис в первую очередь затрагивает мелкие и средние банки при относительной изолированности крупных, в то время как в 2008 году было наоборот. Также, по его словам, в 2008 году ключевыми проблемами для банков были качество кредитного портфеля, структура инвестиций в ценные бумаги и кризис доверия, влияющий на межбанковское кредитование.
«В классическом случае источником банковских кризисов является, как правило, деградация качества кредитного портфеля, а в текущей ситуации проблема состоит в реализации процентного риска и неравномерном распределении активов и пассивов по дюрации, в то время как кредитный риск уходит на второй план», — заключил Шатов.
Банковский кризис в США начался 11 марта, когда стало известно о банкротстве Silicon Valley 10 марта. 12 марта был закрыт Signature Bank. 13 марта президент США Джо Байден попытался убедить граждан, что они могут быть уверены в безопасности банковской системы страны.