Нефть Urals пробила потолок в 60 долларов за баррель

Стоимость барреля российской нефти Urals превысила 60 долларов вслед за ростом цен на Brent, пишет Reuters. Эталонная марка сейчас стоит чуть меньше 85 долларов. Brent резко подорожала в начале недели после решения стран ОПЕК+ сократить добычу.
С одной стороны, подорожание Urals — позитивная новость для российских экспортеров, с другой, это усложняет транспортировку грузов.
По данным Bloomberg, более половины танкерного флота по-прежнему сотрудничает с западными страховщиками, а им запрещено страховать суда, используемые для транспортировки нефти по цене выше потолка.
Комментирует директор по исследованиям института энергетики и финансов Алексей Белогорьев: «Здесь мы наблюдаем параллельно две тенденции: с одной стороны, растут мировые цены, и по большинству прогнозов, этот рост продолжится. Во второй половине года почти все ожидают роста выше 90 долларов за баррель, связано это с тем, что рынок перейдет в состояние дефицита. При этом одновременно происходит сокращение дисконта, то есть, если еще несколько дней он составлял более 30 долларов за баррель, то сейчас это 20−22 доллара. При этом реальная стоимость российской нефти может быть и выше, потому что ценовые агентства ориентируются на достаточно ограниченное число сделок, которые они видят. И в условиях растущей непрозрачности этого рынка есть большие сомнения, что те цены, которые указывает Argus, действительно отражают реальную экономическую ситуацию. Заметная часть сделок все-таки будет проводиться в рамках потолка цен, при этом реальная стоимость продаж может быть выше за счет того, что компании получают дополнительный доход от участия в трейдинге этой нефти, во фракциях. И мы это видим по всем показателям. Цены в порту получателя в Индии, в Китае существенно выше, чем цены в порту отгрузки даже с учетом стоимости фрахта».
Накануне Минфин опубликовал прогноз, согласно которому ожидается, что федеральный бюджет в апреле может недополучить дополнительных нефтегазовых доходов в размере 113,6 млрд рублей. При этом в марте отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов составило 39 млрд рублей.