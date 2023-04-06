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17:53 (мск), источник: BFM.ru

Нефть Urals пробила потолок в 60 долларов за баррель

Это произошло вслед за ростом цен на Brent. Эталонная марка сейчас стоит чуть меньше 85 долларов. С одной стороны, подорожание Urals — позитивная новость для российских экспортеров, с другой, это усложняет транспортировку грузов из-за потолка цен.

Источник: Reuters

Стоимость барреля российской нефти Urals превысила 60 долларов вслед за ростом цен на Brent, пишет Reuters. Эталонная марка сейчас стоит чуть меньше 85 долларов. Brent резко подорожала в начале недели после решения стран ОПЕК+ сократить добычу.

Brent от TradingView

С одной стороны, подорожание Urals — позитивная новость для российских экспортеров, с другой, это усложняет транспортировку грузов.

По данным Bloomberg, более половины танкерного флота по-прежнему сотрудничает с западными страховщиками, а им запрещено страховать суда, используемые для транспортировки нефти по цене выше потолка.

Комментирует директор по исследованиям института энергетики и финансов Алексей Белогорьев: «Здесь мы наблюдаем параллельно две тенденции: с одной стороны, растут мировые цены, и по большинству прогнозов, этот рост продолжится. Во второй половине года почти все ожидают роста выше 90 долларов за баррель, связано это с тем, что рынок перейдет в состояние дефицита. При этом одновременно происходит сокращение дисконта, то есть, если еще несколько дней он составлял более 30 долларов за баррель, то сейчас это 20−22 доллара. При этом реальная стоимость российской нефти может быть и выше, потому что ценовые агентства ориентируются на достаточно ограниченное число сделок, которые они видят. И в условиях растущей непрозрачности этого рынка есть большие сомнения, что те цены, которые указывает Argus, действительно отражают реальную экономическую ситуацию. Заметная часть сделок все-таки будет проводиться в рамках потолка цен, при этом реальная стоимость продаж может быть выше за счет того, что компании получают дополнительный доход от участия в трейдинге этой нефти, во фракциях. И мы это видим по всем показателям. Цены в порту получателя в Индии, в Китае существенно выше, чем цены в порту отгрузки даже с учетом стоимости фрахта».

США неоднократно на разных уровнях заявляли, что не планируют вводить вторичные санкции против покупателей российской нефти, что обусловлено тем, что без российской нефти рынок сейчас просто нельзя сбалансировать, Россия слишком крупный игрок, и ситуация очень напряженная, даже без решения о сокращении добычи со стороны ОПЕК+. США и страны G7 не заинтересованы в том, чтобы Россия снижала добычу и экспорт нефти.

Алексей Белогорьев
заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов

Накануне Минфин опубликовал прогноз, согласно которому ожидается, что федеральный бюджет в апреле может недополучить дополнительных нефтегазовых доходов в размере 113,6 млрд рублей. При этом в марте отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов составило 39 млрд рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.
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