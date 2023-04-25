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20:19 (мск), источник: Forbes

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $81

Цена на нефть марки Brent 25 апреля опустилась ниже $81 на лондонской бирже ICE. MarketWatch связал это с опасениями нового банковского кризиса в США. Ранее First Republic Bank сообщил, что клиенты забрали депозиты на сумму более $100 млрд. Акции банка упали почти на 30%

Цены на нефть ускорили падение, обратил внимание MarketWatch. На 18:55 мск июньские фьючерсы на нефть марки Brent торговались по $80,64, упав на 2,5%. К 19:14 мск они отыграли падение и выросли до $81,04. Нефть марки WTI с поставками в июне в 18:55 мск стоила $76,96, потеряв в стоимости 2,28%, в 19:14 ее цена поднялась до $77,18.

Brent от TradingView
Как пишет MarketWatch, это связано с тем, что трейдеры опасаются нового банковского кризиса в США, который может снизить спрос на нефть.

25 апреля акции First Republic Bank упали более чем на 25%, до $11,9, после выхода отчетности за первый квартал. В отчете американский банк сообщил, что его клиенты сняли с депозитов $100 млрд. На 19:05 мск акции First Republic Bank продолжают падение и торгуются по $11,22, потеряв в цене почти 30%.

В понедельник, 24 апреля, цены на нефть показывали рост после новостей о бронировании авиабилетов на майские праздники в Китае, отмечает MarketWatch. Праздник 1 мая в Азии эквивалентен началу путешествий в США, и возвращение китайских путешественников повысит спрос на авиатопливо во всем мире, говорил порталу управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. Он призвал учитывать возможные причины рецессии в США, например новое увеличение ставки ФРС. Управление энергетической информации США опубликует еженедельные данные о запасах нефти в среду, 26 апреля. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики ожидают, что предложение нефти в США снизится на 2,3 млн баррелей, бензина — на 180 000 баррелей, а дистиллятов — на 1,2 млн.

19 апреля цена на нефть марки Brent опустилась ниже $83 впервые с конца марта. Reuters писал, что это происходит, в частности, из-за опасений возможной рецессии и ее влияния на спрос на топливо. Перед этим цены на нефть выросли 3 апреля после решения стран ОПЕК+ сократить добычу.

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