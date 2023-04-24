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15:44 (мск), источник: Ведомости

Повышение НДФЛ до 30% не затронет работающих из-за границы по трудовому договору

Поправки о повышении ставки НДФЛ до 30% в случае дистанционной работы в российском сегменте интернета не затронут сотрудников, работающих по трудовому контракту. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Указанные поправки не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам, для них действующие налоговые условия никак не меняются», — говорится в сообщении.

В Минфине обратили внимание, что законопроект пока находится на стадии доработки на площадке правительства РФ. Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркнул, что в правительстве продолжается «экспертный процесс» по этой инициативе.

В разговоре с «Ведомостями» замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме, член комитета по труду Андрей Исаев заявил, что налоговый режим распространится и на работающих по гражданско-правовому договору. При этом он отметил, что еще не читал текст законопроекта, а основывается только на пересказе СМИ.

Ранее сегодня правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому российские компании должны будут взимать 30% НДФЛ с доходов уехавших за рубеж работников, если они используют отечественный сегмент российского интернета либо технические и программно-аппаратные средства. В случае принятия законопроект вступит в силу 1 января 2024 г.

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