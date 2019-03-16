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13:05 (мск), источник: Mail.ru Новости

Телескоп сфотографировал Космическую летучую мышь

Жутковатый снимок.

Астрономам удалось получить качественный снимок туманности NGC 1788, расположенной в малоисследованной области созвездия Орион.

NGC 1788 была открыта известным английским астрономом Уильямом Гершелем еще в 1786 году. Теперь, благодаря телескопу VLT (Very Large Telescope) в Чили, был сделан ее детальный снимок с высоким разрешением.

NGC 1788 получила неофициальное название Космическая летучая мышь из-за причудливой формы, напоминающей ночное существо, которое простирает свои «крылья» в межзвездном пространстве на расстоянии 2000 световых лет от Земли.

Космическая летучая мышь — отражательная туманность, то есть она подсвечивается молодыми звездами, которые находятся в ее газово-пылевом облаке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Новый снимок NGC 1788 был сделан в рамках программы Европейской организации астрономических исследований в Южном полушарии (ESO) под названием «Космические сокровища» (Cosmic Gems). Ее цель — популяризовать астрономию, образование и науку с помощью снимков интересных объектов космоса.

Анна Лысенко

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