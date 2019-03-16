NGC 1788 ripresa come mai prima d'ora dal VLT di ESOhttps://t.co/UEgASwcyBr pic.twitter.com/VUB9aChfGa— AstronomiAmo (@AstronomiAmo) 14 марта 2019 г.
Телескоп сфотографировал Космическую летучую мышь
Жутковатый снимок.
Жутковатый снимок.
Астрономам удалось получить качественный снимок туманности NGC 1788, расположенной в малоисследованной области созвездия Орион.
NGC 1788 была открыта известным английским астрономом Уильямом Гершелем еще в 1786 году. Теперь, благодаря телескопу VLT (Very Large Telescope) в Чили, был сделан ее детальный снимок с высоким разрешением.
NGC 1788 получила неофициальное название Космическая летучая мышь
Космическая летучая мышь — отражательная туманность, то есть она подсвечивается молодыми звездами, которые находятся в ее
Новый снимок NGC 1788 был сделан в рамках программы Европейской организации астрономических исследований в Южном полушарии (ESO) под названием «Космические сокровища» (Cosmic Gems). Ее цель — популяризовать астрономию, образование и науку с помощью снимков интересных объектов космоса.
Анна Лысенко
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