Телескоп сфотографировал Космическую летучую мышь

Астрономам удалось получить качественный снимок туманности NGC 1788, расположенной в малоисследованной области созвездия Орион.

NGC 1788 была открыта известным английским астрономом Уильямом Гершелем еще в 1786 году. Теперь, благодаря телескопу VLT (Very Large Telescope) в Чили, был сделан ее детальный снимок с высоким разрешением.

NGC 1788 получила неофициальное название Космическая летучая мышь из-за причудливой формы, напоминающей ночное существо, которое простирает свои «крылья» в межзвездном пространстве на расстоянии 2000 световых лет от Земли.

Космическая летучая мышь — отражательная туманность, то есть она подсвечивается молодыми звездами, которые находятся в ее газово-пылевом облаке.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-U4FmySaSQs?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Новый снимок NGC 1788 был сделан в рамках программы Европейской организации астрономических исследований в Южном полушарии (ESO) под названием «Космические сокровища» (Cosmic Gems). Ее цель — популяризовать астрономию, образование и науку с помощью снимков интересных объектов космоса.

Анна Лысенко