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16:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Врата ада» сняли с дрона (видео)

Кратер Дарваза с воздуха выглядит впечатляюще.

Фотограф Алессандро Бельгиохосо снял с помощью дрона кратер Дарваза в Туркменистане.

Известный как «Врата ада» кратер, глубина которого составляет не менее 20 метров, горит уже более 40 лет. Температура в нем порой достигает 1000 градусов Цельсия.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кратер появился в 1971 году, когда советские геологи обнаружили в этом месте скопление подземного газа. Во время бурения скважины инженеры наткнулись на подземную каверну, то есть пустоту. Земля обвалилась, образовалась дыра диаметром около 60 метров. Чтобы вредные газы не выходили наружу, их решили поджечь. Геологи предполагали, что пожар потухнет через несколько лет, но ошиблись.

Обычно беспилотник может выдержать температуру до 40 градусов Цельсия, поэтому дрон не слишком приближался к кратеру. Тем не менее, фото и видео получились впечатляющими.

Анна Лысенко

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