#fallstreak_hole in #al_ain #uae pic.twitter.com/7aJodZhAdT— Khaled Almansoori (@KKAlmansoori) 18 марта 2019 г.
Необычное явление в небе напугало жителей ОАЭ
Появились самые разные версии.
Появились самые разные версии.
Житель города
Мужчина по имени Давид (он не захотел назвать свое полное имя) снял видео около 7:30 утра, когда отводил сына в школу. Он поделился роликом в соцсетях в группе, посвященной наблюдению за облаками. По его словам, «воронка» исчезла через 10−15 минут.
Снимок мгновенно облетел соцсети и вызвал массу самых фантастических предположений.
На самом деле подобное явление давно описано физиками. Это большой круглый или эллиптический разрыв, который может появляться в
По словам метеоролога Эбрахима Аль Джарвана, это явление не наблюдалось в ОАЭ в течение десятилетия. «Оно может длиться и два часа, но обычно длится от получаса до часа», — сказал он.
«Воронку» заметили не только в
Анна Лысенко
Читайте также