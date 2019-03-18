Необычное явление в небе напугало жителей ОАЭ

Житель города Аль-Айн в Объединенных Арабских Эмиратах сфотографировал в небе необычную «воронку».

Мужчина по имени Давид (он не захотел назвать свое полное имя) снял видео около 7:30 утра, когда отводил сына в школу. Он поделился роликом в соцсетях в группе, посвященной наблюдению за облаками. По его словам, «воронка» исчезла через 10−15 минут.

Снимок мгновенно облетел соцсети и вызвал массу самых фантастических предположений. Кто-то назвал это «явлением пришельцев», другие — «знаком Всевышнего».

На самом деле подобное явление давно описано физиками. Это большой круглый или эллиптический разрыв, который может появляться в перисто-кучевых или высококучевых облаках. Такие дыры образуются, когда температура воды в облаках ниже нуля, но вода еще не замерзла. Когда начинают образовываться ледяные кристаллы, капли воды вокруг кристаллов испаряются. В итоге в облаке образуется дыра. Такое впечатляющее явление наблюдается крайне редко, из-за чего его ошибочно связывают с НЛО или другими чудесами.

По словам метеоролога Эбрахима Аль Джарвана, это явление не наблюдалось в ОАЭ в течение десятилетия. «Оно может длиться и два часа, но обычно длится от получаса до часа», — сказал он.

«Воронку» заметили не только в Аль-Айне, но и в соседних городах.

Анна Лысенко