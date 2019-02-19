Американец показал, как течет вода внутри замерзшего дерева

Свидетелем необычного явления стал американец Грей Джонсон. Прогуливаясь по двору своего дома в Монро в штате Мичиган, он заметил кое-что странное.

Под тонким слоем льда, который покрыл ствол дерева, Грей увидел стекающие струйки воды.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/pzHsHu2nr-k?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Из-за сильных морозов дерево полностью заледенело и с приходом тепла начало оттаивать изнутри. Американец снял необычное зрелище на видео и опубликовал в Сети.

Отметим, что недавно еще один житель Штатов столкнулся со странным природным явлением. У себя в саду он обнаружил ледяные яблоки-«призраки».