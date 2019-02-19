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19:29 (мск), источник: Mail.ru Новости

Американец показал, как течет вода внутри замерзшего дерева

Удивительные кадры.

Свидетелем необычного явления стал американец Грей Джонсон. Прогуливаясь по двору своего дома в Монро в штате Мичиган, он заметил кое-что странное.

Под тонким слоем льда, который покрыл ствол дерева, Грей увидел стекающие струйки воды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Из-за сильных морозов дерево полностью заледенело и с приходом тепла начало оттаивать изнутри. Американец снял необычное зрелище на видео и опубликовал в Сети.

Отметим, что недавно еще один житель Штатов столкнулся со странным природным явлением. У себя в саду он обнаружил ледяные яблоки-«призраки».

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