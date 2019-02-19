Американец показал, как течет вода внутри замерзшего дерева
Удивительные кадры.
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Удивительные кадры.
Свидетелем необычного явления стал американец Грей Джонсон. Прогуливаясь по двору своего дома в Монро в штате Мичиган, он заметил
Под тонким слоем льда, который покрыл ствол дерева, Грей увидел стекающие струйки воды.
Отметим, что недавно еще один житель Штатов столкнулся со странным природным явлением. У себя в саду он обнаружил ледяные яблоки-«призраки».