Снимок «танцующих» деревьев стал лучшей пейзажной фотографией года
Названы самые красивые пейзажные фотографии — 2018.
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Названы самые красивые пейзажные фотографии — 2018.
Жюри конкурса The International Landscape Photographer of the Year подвело итоги года, назвав лучшие пейзажные фотографии.
Победителем стал Адам Гиббс из Канады за работу «Танцующий лес». Победитель получит 5 тысяч долларов США и возможность издать фотоальбом.
Второе место досталось Грегу Боратину за «Имперские дюны». Третье место — у Петера Свободы.
Всего жюри отметило 15 работ разных фотографов.
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