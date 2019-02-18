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15:28 (мск), источник: Mail.ru Новости

Снимок «танцующих» деревьев стал лучшей пейзажной фотографией года

Названы самые красивые пейзажные фотографии — 2018.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Жюри конкурса The International Landscape Photographer of the Year подвело итоги года, назвав лучшие пейзажные фотографии.

Победителем стал Адам Гиббс из Канады за работу «Танцующий лес». Победитель получит 5 тысяч долларов США и возможность издать фотоальбом.

Второе место досталось Грегу Боратину за «Имперские дюны». Третье место — у Петера Свободы.

Всего жюри отметило 15 работ разных фотографов.

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